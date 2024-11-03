Сутки на Донетчине: враг убил двух жителей в Иванополье, еще один человек получил ранение

Оккупанты не прекращают обстрелов Донетчины. За сутки под вражеским огнем оказались по меньшей мере 4 населенных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

За прошедшие сутки враг нанес по Покровску удары артиллерией, сообщили в ГВА.

Около 09:30 снаряды попали на территорию частного дома в южной части Покровска. Повреждены по меньшей мере 4 частных дома. Без пострадавших. Кроме домохозяйств получил повреждения газопровод. На сегодня ремонтные работы уже выполнены, газ подается.

В Мирнограде ранен человек.

Краматорский район

В Иванополье Константиновской громады 2 человека погибли, повреждены 4 частных дома, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и промышленное здание.

Всего за сутки россияне трижды обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 552 человека, в том числе 132 ребенка.

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