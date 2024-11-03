Доба на Донеччині: ворог убив двох жителів в Іванопіллі, ще одна дістала поранення

Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини. За добу під ворожим вогнем опинилися щонайменше 4 населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Минулої доби ворог завдав по Покровську ударів артилерією, повідомили у МВА.

Близько 09:30 снаряди влучили на територію приватного будинку у південній частині Покровська. Пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки. Без постраждалих. Крім домогосподарств зазнав пошкоджень газопровід. На сьогодні ремонтні роботи вже виконані, газ подається.

У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район

В Іванопіллі Костянтинівської громади 2 людини загинули, пошкоджено 4 приватні будинки, лінію електропередач і газогін.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і промислова будівля.

Всього за добу росіяни тричі обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 552 людини, у тому числі 132 дитини.

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