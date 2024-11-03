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Ворог окупував Курахівку та Шахтарське, - DeepState

Карта

Російські загарбники окупували нові населені пункти на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового,  Новоселидівки, у Вовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки", - йдеться в  повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (8925) бойові дії (4178)


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Топ коментарі
+39
Вас сильно хвилювала сирійська війна с 2011 року? Світ так само живе вдасним життям
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03.11.2024 07:48 Відповісти
+36
О, знову винен світ! Не погано працює марафон і відоси Потужного. Винні 73% українців, які під час війни вибрали невдаху і потужного брехуна, який сам від армії косив, а тут поліз командувати, познімав найкращих, що мала Україна - Зпалужного і 16 генералів Генштабу. І це все результати виборів 2019 року, попереду у США вибори, а в Україні ганьба і втрата Донецької області, там як захочуть кацапи, зупинитися до весни, чи йти на Дніпро, Запоріжжя і Харків. Тут навіть питань не виникає, тільки залишилося питання часу. Боневтік Потужний мав би піти, щоб не заважати військовим і Україні вистояти, щоб ми створили уряд спасіння, перепризначити Головкома і командирів..., але воно не піде, воно буде циплятися за владу до знищення всього, що тут до нього ще працювало.
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03.11.2024 08:13 Відповісти
+21
Втрачаємо території втрачаємо людей, ніякі висновки не роблятся ,для чого було змінювати вище військове керівництво ? чому майже немає фортефікаційних споруд хоч це мало бути ключове ?чому корупція і марнотратство домінує під час війни ? чому відсутня будь яка державницька ідеологія ? Чому на державних посадах не патріотичні порядні професіонали а негідники.А всю відповідальність за свою неспроможність керувати перекладають на Захід і військових.
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03.11.2024 08:21 Відповісти
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Кацапська бидлота вся здохне на украінській землі 100% 😡
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03.11.2024 07:42 Відповісти
Божечки, кожен день втрати , а світ не реагує(
Їхня черга наступна, невже не бачать?
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03.11.2024 07:43 Відповісти
Вас сильно хвилювала сирійська війна с 2011 року? Світ так само живе вдасним життям
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03.11.2024 07:48 Відповісти
До речі, хвилювала.
Але європейці вже лизали мацковитські кирзачі , невже " можєм павтаріть" і для них працює?
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03.11.2024 07:54 Відповісти
Після УНР були Прибалтика, Фінляндія, Польща і вкінець пів Європи.
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03.11.2024 08:25 Відповісти
, harasho chto mi uze ni pribaltika , a Baltiskie strani !
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03.11.2024 09:09 Відповісти
Нас тупо зливають,бо вони "усталі от етого рєаліті-шоу"
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03.11.2024 08:01 Відповісти
О, знову винен світ! Не погано працює марафон і відоси Потужного. Винні 73% українців, які під час війни вибрали невдаху і потужного брехуна, який сам від армії косив, а тут поліз командувати, познімав найкращих, що мала Україна - Зпалужного і 16 генералів Генштабу. І це все результати виборів 2019 року, попереду у США вибори, а в Україні ганьба і втрата Донецької області, там як захочуть кацапи, зупинитися до весни, чи йти на Дніпро, Запоріжжя і Харків. Тут навіть питань не виникає, тільки залишилося питання часу. Боневтік Потужний мав би піти, щоб не заважати військовим і Україні вистояти, щоб ми створили уряд спасіння, перепризначити Головкома і командирів..., але воно не піде, воно буде циплятися за владу до знищення всього, що тут до нього ще працювало.
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03.11.2024 08:13 Відповісти
Нужно предоставить гарантии безопасности Зе и его окружению. Кто это может сделать?
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03.11.2024 09:40 Відповісти
РФ.
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03.11.2024 09:55 Відповісти
Захід чіпати ніхто не буде...знищать Молдову якщо ми програємо...
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03.11.2024 08:37 Відповісти
Не знищать в окупують швидше ніж вони встигнуть руки підняти. Але ж вони це знають і навіть не закликали добровольців своїх їхати допомогати Україні, не дали нічого, не дали навіть знизити кацапа на їхній окупованій території.Так що так їм краще
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03.11.2024 15:37 Відповісти
, nivalnuites , mi razberiomsa . Nu vot vapros , kagda vi razberiotes s svaei ZEshobloi , katoraia slivaiet Ukrainu v unitaz ? 🤔
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03.11.2024 09:13 Відповісти
ахаха))) чітко підмітив)
Не переймайтеся, нашим поЦреотичним тарасикам вже до лампочки це все, всі і так думаю зрозуміли що це все фініш... Їх тепер прибалти, молдовани і ляхи цікавлять
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04.11.2024 05:04 Відповісти
https://deepstat.xyz/table

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03.11.2024 07:46 Відповісти
Не вдається зупинити
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03.11.2024 07:47 Відповісти
В Ізраїлі діти міністрів на передовій, у наших міністрів у Монако,
На простих безправних роботягах довго не виїдеш((
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03.11.2024 07:53 Відповісти
Генерала Творожкова нужно гнать в шею если не сказать больше. Такое ощущение что обороны как таковой вообще нету и рашисты не захватывают а просто идут по Украине
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03.11.2024 08:06 Відповісти
А як на мене, то пізно гнати генерала творожкова. Ним створена така ситуація по всьому фронту. він познімав толкових офіцерів, які мали свою думку і поставив тих, які мають виконувати його наказа і брехати на верх, що все добре, все під контролем і не шкодувати піхоту. Щоб змінити ситуацію потрібно мінімум пів року, а то і рік. Але для цього потрібно змінити все, а це неможливо. Передусім мав би піти Верховний і його антимайданна ОПа, щоб негайно змінити закон про мобілізацію і створити Уряд спасіння. Невже не зрозуміло, що зелена шобла у військовій справаі не розбирається, але залізла туди з брудними ногами і ворог з нас через них тільки сміється і суне далі. Ми за їх тупості і дурості втрачаємо найкращих, а як показав час, замінити немає ким.
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03.11.2024 09:12 Відповісти
рейтинг зе невпинно зростає
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03.11.2024 08:08 Відповісти
На росії
Він же для них все життя див, боровся за симпатії срасіян
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03.11.2024 08:39 Відповісти
Чим гірше з мобілізацією, тим вищий рейтинг.
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03.11.2024 08:50 Відповісти
ну він же тцк потужно ж реформував. які питання?
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03.11.2024 08:54 Відповісти
Шахтарське було окуповано 30 жовтня.
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03.11.2024 08:12 Відповісти
При таких темпах просування Зеля може сказати - ви бачите шо робиться? - потрібно переговори
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03.11.2024 08:13 Відповісти
Вітаємо виборців ЗЕ!!
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03.11.2024 08:17 Відповісти
Втрачаємо території втрачаємо людей, ніякі висновки не роблятся ,для чого було змінювати вище військове керівництво ? чому майже немає фортефікаційних споруд хоч це мало бути ключове ?чому корупція і марнотратство домінує під час війни ? чому відсутня будь яка державницька ідеологія ? Чому на державних посадах не патріотичні порядні професіонали а негідники.А всю відповідальність за свою неспроможність керувати перекладають на Захід і військових.
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03.11.2024 08:21 Відповісти
Воля народу, висловлена за допомогою демократичних виборів 2019, причому не тільки
головнокомандуючого особисто, а й повністю підконтрольної йому парламентської партії.
Виконують обіцянки, шукають "середину", хіба ні ?
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03.11.2024 08:31 Відповісти
Показові мапи…
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03.11.2024 09:58 Відповісти
тому що такий план.
професор якого тут люто хейтять казав що план - до кінця року вся донецька область.
сказаго це було ще в літі коли всі твердили "та такими темпами сто років будуть брати"
а воно ось як виходить .....
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03.11.2024 08:34 Відповісти
чому майже немає фортефікаційних споруд

Почему нет линий обороны? Сырский не строит.
Почему до него не строили? Зеленский не давал.
Идёт колона - молодец замполит.
Стала колона - пи....с зампотех.
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03.11.2024 09:14 Відповісти
Дійсно: достатньо змінити керівництво в одрузу звичайна каска почне захищати від авіабомб
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03.11.2024 10:42 Відповісти
Почекайте трішки, вже формують надпотужний батальйон з прокурорів на калясках під керівництвом генерала татарова, прийде і зупине наступ
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03.11.2024 08:49 Відповісти
За то Суджа наш! УРА!!!
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03.11.2024 08:51 Відповісти
Бо одній зеленій заразі захотілося пожвавити лінію оборони. Ось і воно пожвавило, згідно оманського плану.
Най би його дідько вхопив!
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03.11.2024 08:57 Відповісти
Не правильно-"ворог окупував"-"зелені зрадники здали ,згідно домовленостей з рашистським планом окупації "
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03.11.2024 09:09 Відповісти
неправильно
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03.11.2024 21:35 Відповісти
Успіх на землі робиться в небі, вони будуть наступати далі, обходити з флангів міста, якщо збивати 1-2 літаки на місяць, або принаймі не кидати бомб стільки скільки вони.
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03.11.2024 09:10 Відповісти
Им уже не нужны переговоры. Лаптеногие видя, что мы оставляем свои территории и они с легкостью и быстротой захватывают все больше нашей земли, что скоро вся Украина будет у его лаптей.
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03.11.2024 09:27 Відповісти
Докерувався наш патужний Лідор ! Кожного дня по два села а бува й місто. Ну що перезавантажив весь Генштаб ? Поміняв комбригів ? А що маємо, пане самопризначенець-президент. Дупу ! ? Самоліквідуватись вже прийшов час, пане Лідор. Родіна його не забудет!
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03.11.2024 09:47 Відповісти
теж би хотіли щоб зеДегенерат зібрав в бункері свою скумбрієвну з опаришами і 5-6 дефективних менеджерів із сім'ями і після бурної копро оргії випили би дружньо цианіду?
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04.11.2024 05:08 Відповісти
Депутат Костенко сказал что нужно мобилизовать 500 тысяч пока не поздно.
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03.11.2024 09:54 Відповісти
Як раз після їх мобілізаційного закону все і посипалось. Поки не зрозуміють що людину треба заохочувати, мотивувати а не принижувати нічого не зміниться - 100 тис. коцапових контрактників поженуть і цих 500 тис.
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03.11.2024 10:06 Відповісти
А 15 миллион гривен семье действительно дают, или это был обман. Даже для Запада это немалые деньги.
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03.11.2024 10:14 Відповісти
Тому що треба не витрачати кошти на нові бригади а докомплектувати існуючі до повного штату, що це за бригади воюють де 50% тільки штатка заповнена, дати їм можливість самим навчити своє поповнення замість "інструкторів" в навчальних центрах.

Потратити кошти які б виділялись на нові бригади, на закупвлю озброєння для існуючих бойових бригад, ті ж РЕБ, снаряди, ударні БПЛА, закупити системи які глушать навігаційні сигнали на висоті, це зменьшить точність Кабів, якщо захід не дає ППО проти орківської авіації, тому що боїться програшу раші.
Почати відправляти офіцерів на поліграф, та тестування по тактиці ведення бою, в тому числі і старших.

А тільки грошима уже нічого не зробиш, життя дорожче любих коштів, треба змінювати тактику війни і тоді уже паралельно мотивувати грошима.
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03.11.2024 12:06 Відповісти
Влада вперто стає на ті самі граблі і продовжує воювати живою силою без мотивації, що змінять 500 тис якщо у них не буде озброєння, не буде чим протидіяти Кабам та перевазі в беспілотниках та артилерії, та їх будуть силою пхати в буси, і в них не буде ніякої мотивації, просто буде більше втрат, СЗЧ і нічого.

Нагадаю вам що Києв колись від німців обороняла міліонна армія, і що вони втримали Києв в 41 році ніх, тільки совєти отримали майже 600 тис незворотніх втрат.
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03.11.2024 11:41 Відповісти
І ще добавлю що тих 500 тис знову підготують по прискореній програмі, можливо навіть скоротять час підготовки уже до місяця через відсутність достатньої кількості навчальних центрів, те саме відбудеться з офіцерами та сержантами з вулиці і це можна висловитись негарним словом не підготовлене стадо поженуть на отримання позицій, без необхідного озброєння. А малювати їм стрілки на карті будуть ті ж самі що призвели до такої катострофічної ситуації.
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03.11.2024 11:46 Відповісти
Поверніть Генштаб під командуванням генерала Муженко. Зелю геть!
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03.11.2024 10:03 Відповісти
Чергове досягнення просирського і зелених покидьків. Негайно поверніть Залужного!
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03.11.2024 10:56 Відповісти
у відповідь Потужний запостить відосик про паганих саюзників, про новий незламний план перемоги і нагадає, чому під час війни в пріоритеті будівництво доріг і рецепт відомих шашликів
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03.11.2024 12:29 Відповісти
Раніше здали таку площу як країна Андорра, а зараз буде таку як Люксембург.
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03.11.2024 13:21 Відповісти
З такою швидкістю подолань ліній оборонних споруд сирського, на весні будуть під Дніпром. І то ще не кінець війні! Я думаю що опа з Зеленський зрозуміли що відбувається і зараз їхня задача виймати з бюджету все що виймається, бо потім кінці в воду і поразка все спише.
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03.11.2024 14:23 Відповісти
авантюра зельця в курській обл. не спрацювала . якого хера туди полізли . рашисти не послабили наступ в динири а навпаки давлять все сильніше а нам потрібно тримати фронт на курщині ще й кацапів в селах годувати --- це ж яким ..стратегом.. треба бути щоб добавити ще 200км лініі фронту а сирський взяв під козирьок ..чаво ізволітє гаспадін гавнокамандующій.. тепер ця авантюра зельця як чемодан без ручки і тягти важко і покинути не можемо пора сирського послом куди небудь
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04.11.2024 06:40 Відповісти
 
 