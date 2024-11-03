Ворог окупував Курахівку та Шахтарське, - DeepState

Російські загарбники окупували нові населені пункти на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки, у Вовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки", - йдеться в повідомленні.

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