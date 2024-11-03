Враг оккупировал Кураховку и Шахтерское, - DeepState
Российские захватчики оккупировали новые населенные пункты в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке. Противник восстановил положение возле Шептуховки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+39 Rtfdfhj Rggth
показать весь комментарий03.11.2024 07:48 Ответить Ссылка
+36 Поділля16
показать весь комментарий03.11.2024 08:13 Ответить Ссылка
+21 володимир омельянов
показать весь комментарий03.11.2024 08:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їхня черга наступна, невже не бачать?
Але європейці вже лизали мацковитські кирзачі , невже " можєм павтаріть" і для них працює?
Не переймайтеся, нашим поЦреотичним тарасикам вже до лампочки це все, всі і так думаю зрозуміли що це все фініш... Їх тепер прибалти, молдовани і ляхи цікавлять
На простих безправних роботягах довго не виїдеш((
Він же для них все життя див, боровся за симпатії срасіян
головнокомандуючого особисто, а й повністю підконтрольної йому парламентської партії.
Виконують обіцянки, шукають "середину", хіба ні ?
професор якого тут люто хейтять казав що план - до кінця року вся донецька область.
сказаго це було ще в літі коли всі твердили "та такими темпами сто років будуть брати"
а воно ось як виходить .....
Почему нет линий обороны? Сырский не строит.
Почему до него не строили? Зеленский не давал.
Идёт колона - молодец замполит.
Стала колона - пи....с зампотех.
Най би його дідько вхопив!
Потратити кошти які б виділялись на нові бригади, на закупвлю озброєння для існуючих бойових бригад, ті ж РЕБ, снаряди, ударні БПЛА, закупити системи які глушать навігаційні сигнали на висоті, це зменьшить точність Кабів, якщо захід не дає ППО проти орківської авіації, тому що боїться програшу раші.
Почати відправляти офіцерів на поліграф, та тестування по тактиці ведення бою, в тому числі і старших.
А тільки грошима уже нічого не зробиш, життя дорожче любих коштів, треба змінювати тактику війни і тоді уже паралельно мотивувати грошима.
Нагадаю вам що Києв колись від німців обороняла міліонна армія, і що вони втримали Києв в 41 році ніх, тільки совєти отримали майже 600 тис незворотніх втрат.