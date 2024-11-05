Ситуация в Купянске ухудшается, часть города без воды, - Синегубов

В Купянске ухудшается ситуация, часть города без воды, власти прогнозируют, что из-за обстрелов не будет и отопления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Водозабор в одном из населенных пунктов из-за обстрелов и риска диверсий был прекращен, теперь вода централизованно поставляется примерно 40% абонентов города Купянска, остальные обеспечиваются подвозом воды. Но ситуация по предоставлению коммунальных услуг и в дальнейшем будет, к сожалению, только ухудшаться", - сказал руководитель ОГА.

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На уточнение, что многоквартирные дома города останутся без отопления, Синегубов ответил: "Мы прогнозируем, что да".

Он напомнил, что после попадания в пятиэтажку в поселке Ковшаровка Купянской громады невозможно провести полноценные спасательные работы.

"Положение дел таково, что подразделения ГСЧС даже не имеют возможности применять специализированную технику для спасения людей. Это, конечно, усложняет все поисково-спасательные операции. Враг бьет по подразделениям спасателей, полиции, коммунальным службам. Поэтому еще раз призываем эвакуироваться и с правого, и с левого берега Оскола", - сказал Синегубов.

По его словам, в харьковских общежитиях развернули дополнительно две тысячи мест для эвакуированных.

Военная ситуация в Купянском районе тяжелая.

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"Направление для врага является приоритетным. Поэтому там продолжается большое количество штурмов за сутки. Большое количество живой силы. Ситуация крайне тяжелая", - сказал Синегубов.

Напомним, 3 ноября председатель РГА Канашевич сообщал, что в Купянском районе, на левом берегу Оскола до сих пор остаются 2300 человек.