Удар по Ковшаровке 3 ноября: из-за постоянных российских обстрелов из-под завалов дома не могут достать тела трех человек, - ГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В поселке Ковшаровка на Харьковщине из-за постоянных российских обстрелов из-под завалов разрушенного в результате удара РФ дома не могут достать тела трех человек.

Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ.

Поздно вечером 3 ноября россияне сбросили на жилой дом в поселке Ковшаровка авиационную бомбу ФАБ-500, полностью разрушив подъезд многоэтажки, а окружающие здания остались без окон и дверей.

В результате удара россиян погибли трое местных жителей: супруги 56 лет и 71-летняя женщина.

По словам главы ГВА, сейчас ситуация с безопасностью не позволяет использование техники для поиска погибших и деблокирования.

Беседин призвал жителей поселка эвакуироваться в более безопасные места.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье вечером, 3 ноября, российские захватчики ударили по пгт. Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара разрушен подъезд пятиэтажного дома. Под завалами находились люди.

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