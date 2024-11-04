Удар по Ківшарівці 3 листопада: через постійні російські обстріли з-під завалів будинку не можуть дістати тіла трьох людей, - МВА. ФОТОрепортаж

У селищі Ківшарівка на Харківщині через постійні російські обстріли з-під завалів зруйнованого внаслідок удару РФ будинку не можуть дістати тіла трьох людей.

Про це повідомив очільник Куп’янської МВА Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ.

Пізно ввечері 3 листопада росіяни скинули на житловий будинок в селищі Ківшарівка авіаційну бомбу ФАБ-500, повністю зруйновавши під'їзд багатоповерхівки, а навколишні будівлі залишилися без вікон та дверей.

Унаслідок удару росіян загинули троє місцевих жителів: подружжя 56 років та 71-річна жінка.

За словами очільника МВА, наразі безпекова ситуація не дозволяє використання техніки для пошуку загиблих й деблокування.

Беседін закликав мешканців селища евакуюватися до безпечніших місць.

Раніше ми повідомляли, що ввечері неділі, 3 листопада, російські загарбники вдарили по смт. Ківшарівка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару зруйновано підʼїзд пʼятиповерхового будинку. Під завалами перебували люди.

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