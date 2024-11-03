Загарбники вдарили по Ківшарівці на Харківщині, зруйновано під’їзд багатоповерхівки, під завалами люди
Ввечері неділі, 3 листопада, російські загарбники вдарили по смт. Ківшарівка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару зруйновано підʼїзд пʼятиповерхового будинку. Під завалами перебувають люди.
Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, ворожий обстріл стався близько 20:50.
Станом на 22:58 відомо про одного постраждалого.
Під завалами перебуває щонайменше три людини. Одну жінку вдалося врятувати.
Синєгубов додав, що аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.
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katu #595316
показати весь коментар04.11.2024 06:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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