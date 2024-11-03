Загарбники вдарили по Ківшарівці на Харківщині, зруйновано під’їзд багатоповерхівки, під завалами люди

Ввечері неділі, 3 листопада, російські загарбники вдарили по смт. Ківшарівка Купʼянського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару зруйновано підʼїзд пʼятиповерхового будинку. Під завалами перебувають люди.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, ворожий обстріл стався близько 20:50.

Станом на 22:58 відомо про одного постраждалого.

Під завалами перебуває щонайменше три людини. Одну жінку вдалося врятувати.

Синєгубов додав, що аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.

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