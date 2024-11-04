Захватчики ударили по Ковшаровке на Харьковщине, разрушен подъезд многоэтажки, под завалами люди

Вечером воскресенья, 3 ноября, российские захватчики ударили по пгт. Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара разрушен подъезд пятиэтажного дома. Под завалами находятся люди.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, вражеский обстрел произошел около 20:50.

По состоянию на 22:58 известно об одном пострадавшем.

Под завалами находится по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти.

Синегубов добавил, что аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.

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