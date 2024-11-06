8 тыс. жителей населенных пунктов на Купянском направлении подлежат эвакуации, - ОВА

В Харьковской области на Купянском направлении эвакуации подлежат 8000 жителей, в частности в самом городе Купянск - 2700 жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об оперативной ситуации в области и эвакуации рассказал в эфире "Единых новостей" председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ситуация на Харьковщине

Так, председатель ОВА отметил, что только с начала месяца враг нанес по Харькову и области более 80 ударов КАБами. Ситуация остается сложной.



В частности, за минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 6 управляемых авиабомб, 1 баллистическую ракету "Искандер", по одному БПЛА "Шахед", "Герань-2", FPV.

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Эвакуация в области

Продолжается эвакуация гражданских из опасных для проживания громад.



По данным главы ОГА, 8000 жителей населенных пунктов по Купянскому направлению подлежат эвакуации.



"Более 4200 человек должны вывезти непосредственно из Купянской громады: 2700 жителей города Купянск и почти 1500 жителей сел тергромады", - отметил Синегубов.

По его словам, в приоритете - эвакуация 1258 местных с левого берега, где сейчас идут боевые действия.

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Кроме того, в 17 населенных пунктах Боровской громады эвакуации подлежат 72 жителя.