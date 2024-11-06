8 тис. жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку підлягають евакуації, - ОВА

У Харківській області на Куп‘янському напрямку евакуації підлягають 8000 жителів, зокрема в самому місті Куп‘янськ - 2700 мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про оперативну ситуацію в області та евакуацію розповів в ефірі "Єдиних новин" голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Так, голова ОВА зауважив, що лише від початку місяця ворог завдав по Харкову і області понад 80 ударів КАБами. Ситуація залишається складною.



Зокрема, за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 6 керованих авіабомб, 1 балістичну ракету "Іскандер", по одному БПЛА "Шахед", "Герань-2", FPV.

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Евакуація в області

Триває евакуація цивільних з небезпечних для проживання громад.



За даними голови ОВА, 8000 жителів населених пунктів по Куп‘янському напрямку підлягають евакуації.



"Понад 4200 людей маємо вивезти безпосередньо з Куп’янської громади: 2700 жителів міста Куп‘янськ та майже 1500 мешканців сіл тергромади", - зазначив Синєгубов.

За його словами, у пріоритеті - евакуація 1258 місцевих з лівого берега, де зараз відбуваються бойові дії.

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Крім того, у 17 населених пунктах Борівської громади евакуації підлягають 72 жителі.