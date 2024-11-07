Ворог активно використовує броньовану техніку на Донеччині: ситуація на напрямках Часового Яру, Сіверська, Лиману лишається дуже напружена, - офіцер НГУ "Рубіж" Назаренко

Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі на Донеччині. Росіяни використовують обшиті каркасами танки та рухаються колонами. Все це супроводжується великою кількістю артилерії, яка поєднуються з високоточним вогнем по нульових позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Володимир Назаренко.

"Ситуація лишається важкою і не тільки по Часовому Яру, тому що ворог обрав тактику шукати слабкі місця. Ті з'єднання ворога, які мають можливість швидко поповнювати втрати в техніці, людях продовжують тиснути, продовжують пробувати просуватися, шукати слабкі місця. Зараз все більше ворог у своїх штурмах застосовує легку броньовану техніку, важку броньовану техніку, танки й через це загалом ускладнюється ситуація", - зазначив Назаренко.

Та додав, що усе це супроводжується великою кількістю артилерійських обстрілів.

"Тому ситуація на напрямку Часового Яру, на напрямку Сіверська, на напрямку Лиманського залишається дуже напруженою, зокрема через постійно триваючий контакт", - заявив Назаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку надзвичайно складна ситуація: ворог рветься до Куп’янська-Вузлового, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко