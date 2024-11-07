Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці в Миколаївці на Донеччині: Двоє загиблих і п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж (доповнено)

Унаслідок влучання одного з ворожих снарядів у п'ятиповерхівку в Миколаївці Донецької області загинули дві людини, ще п’ять зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"2 людини загинули і 5 поранено внаслідок обстрілу Миколаївки. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд отримали пошкодження різного ступеня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і вибухотехніки.



"Знову наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - закликав голова ОВА.

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У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що російська армія обстріляла житлову забудову м. Миколаївка Краматорського району о 15:45.

Щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями чотирьох жінок і чоловіка доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога.

Також повідомляється, що в районі влучання засобів ураження пошкоджено багатоквартирні будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється.



