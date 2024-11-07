У районах Донеччини, де оголошена примусова евакуація, залишаються 234 дитини
У населених пунктах Донецької області, де проводиться евакуація у примусовий спосіб дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками, наразі залишаються ще 177 родин, які виховують 234 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.
Вона зазначила, що до 10 населених пунктів, в яких вже була оголошена евакуація, додалися ще 7 сім населених пунктів Великоновоселківської сільської територіальної громади - це села Андріївка, Богатир, Олексіївка, Зелений Кут, Костянтинопіль, Улакли і Отрадне.
Станом на 7 листопада у 17 населених пунктах залишаються 234 дитини, це 177 сімей. Найбільше дітей, як і раніше, залишається в населених пунктах Костянтинівської та Покровської міських тергромад.
"У Лиманській міській територіальній громаді так і залишається одна дитина, це одна сім’я; в Іллінівській сільській тергромаді – 19 дітей, це 15 сімей; у Костянтинівській міській територіальній громаді, а саме у місті Костянтинівка залишаються 76 дітей, це 73 сім’ї, у Покровській міській територіальній громаді залишається 99 дітей, це 63 сім’ї", - повідомила представниця ОВА.
Вона уточнила, що у Покровській громаді в самому місті Покровськ залишається 51 дитина, це 33 сім’ї, і в місті Родинське – 48 дітей, це 30 сімей. Також у семи населених пунктах Великоновоселківської сільської територіальної громади залишаються 39 дітей, це 25 сімей.
За словами Рижакової, евакуація у примусовий спосіб дітей з родинами, яка була розпочата на Донеччині з 7 квітня 2023 року, не припиняється, і за останній тиждень з регіону було евакуйовано ще 217 дітей, які виховуються в 170 сім’ях.
Нагадаємо, через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".
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мене уміляє, оця примусова евакуація!
що це таке?
приїздить, якесь здоровенне бидло крутить мене в вантажівку, вивозить кудись, та кидає десь без їжі речей та перспектив?
чи, як примусово відбирають дітей у батьків? за такою ж схемою?