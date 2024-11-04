У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати "Ощадбанку", - МВА

Через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".

Про це повідомила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

У МВА наголосили, що пріоритетом банку є забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників і клієнтів при наданні банківських послуг.

"Враховуючи поточну ситуацію у Покровській міській громаді, подальше забезпечення готівкою банкоматів у місті Покровськ та у місті Родинське неможливе. У разі покращення безпекової ситуації їхню роботу буде невідкладно відновлено",- йдеться у повідомленні.

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Найближче відділення банку розташоване у місті Білицьке Добропільської громади.

Раніше повідомлялося, що станом на 30 жовтня у Покровську залишаються 11900 жителів, із них 55 - це діти. У місті будуть блокуватися певні ділянки, щоб унеможливити просування ворога.

Також раніше повідомлялося, що у місті Родинське Донецької області декілька тижнів відсутнє електропостачання через ворожий обстріл.

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