У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати "Ощадбанку", - МВА
Через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".
Про це повідомила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
У МВА наголосили, що пріоритетом банку є забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників і клієнтів при наданні банківських послуг.
"Враховуючи поточну ситуацію у Покровській міській громаді, подальше забезпечення готівкою банкоматів у місті Покровськ та у місті Родинське неможливе. У разі покращення безпекової ситуації їхню роботу буде невідкладно відновлено",- йдеться у повідомленні.
Найближче відділення банку розташоване у місті Білицьке Добропільської громади.
Раніше повідомлялося, що станом на 30 жовтня у Покровську залишаються 11900 жителів, із них 55 - це діти. У місті будуть блокуватися певні ділянки, щоб унеможливити просування ворога.
Також раніше повідомлялося, що у місті Родинське Донецької області декілька тижнів відсутнє електропостачання через ворожий обстріл.
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