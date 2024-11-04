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У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати "Ощадбанку", - МВА

У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати

Через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати "Ощадбанку".

Про це повідомила Покровська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

У МВА наголосили, що пріоритетом банку є забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників і клієнтів при наданні банківських послуг.

"Враховуючи поточну ситуацію у Покровській міській громаді, подальше забезпечення готівкою банкоматів у місті Покровськ та у місті Родинське неможливе. У разі покращення безпекової ситуації їхню роботу буде невідкладно відновлено",- йдеться у повідомленні.

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Найближче відділення банку розташоване у місті Білицьке Добропільської громади.

Раніше повідомлялося, що станом на 30 жовтня у Покровську залишаються 11900 жителів, із них 55 - це діти. У місті будуть блокуватися певні ділянки, щоб унеможливити просування ворога.

Також раніше повідомлялося, що у місті Родинське Донецької області декілька тижнів відсутнє електропостачання через ворожий обстріл.

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Автор: 

Ощадбанк (765) Донецька область (8932) Покровськ (695)


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А хто відповідатиме за залишені кацапам банкомати, банки, крамниці, супермаркети, музеї, заводи на початку повномасштабного вторгнення?
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04.11.2024 17:46 Відповісти
"...хто відповідатиме за залишені подаровані кацапам..."
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04.11.2024 19:10 Відповісти
Міста знищені. Бо в 2019 проголосували
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04.11.2024 17:46 Відповісти
Павлоград знімаєм гроші
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04.11.2024 18:04 Відповісти
Коли в 2022 році москалі скоро увійшли в міста сходу,купа місцевих тупо обікрали всі банківські відділення .
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04.11.2024 18:09 Відповісти
Гадаю, що і взламувати нічого не довелося. Все банківське "начальство" чекало "асвабадітєлєй" з ключами на тацях...
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04.11.2024 19:14 Відповісти
Не тільки банківське,а й мєнти,сбушники,місцеві вори в законє і просто.Якось тут один засвітився,пробував відро золота штовхнути,звичайно що тут важко,бо треба мати документи на покупку,але чувак був ,здається з Ізюму.
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04.11.2024 19:30 Відповісти
оборонні споруди і фортифікація від зеленського, ОП і слуг народу у вигляді квитів на клумбі у Покровську не допомогли? Може не ті квіти саджали?
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04.11.2024 19:35 Відповісти
 
 