В Покровске и Родинском прекращают работу банкоматы "Ощадбанка", - ГВА

Из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".

Об этом сообщила Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ГВА отметили, что приоритетом банка является обеспечение безопасности жизни и здоровья работников и клиентов при предоставлении банковских услуг.

"Учитывая текущую ситуацию в Покровской городской громаде, дальнейшее обеспечение наличными банкоматов в городе Покровск и в городе Родинское невозможно. В случае улучшения ситуации с безопасностью их работа будет безотлагательно восстановлена", - говорится в сообщении.

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Ближайшее отделение банка расположено в городе Белицкое Добропольской громады.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 октября в Покровске остаются 11900 жителей, из них 55 - это дети. В городе будут блокироваться определенные участки, чтобы исключить продвижение врага.

Также ранее сообщалось, что в городе Родинское Донецкой области несколько недель отсутствует электроснабжение из-за вражеского обстрела.

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