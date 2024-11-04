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Новости Война
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В Покровске и Родинском прекращают работу банкоматы "Ощадбанка", - ГВА

У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати

Из-за сложной ситуации с безопасностью в Покровске и Родинском Донецкой области прекращают работу банкоматы "Ощадбанка".

Об этом сообщила Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ГВА отметили, что приоритетом банка является обеспечение безопасности жизни и здоровья работников и клиентов при предоставлении банковских услуг.

"Учитывая текущую ситуацию в Покровской городской громаде, дальнейшее обеспечение наличными банкоматов в городе Покровск и в городе Родинское невозможно. В случае улучшения ситуации с безопасностью их работа будет безотлагательно восстановлена", - говорится в сообщении.

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Ближайшее отделение банка расположено в городе Белицкое Добропольской громады.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 октября в Покровске остаются 11900 жителей, из них 55 - это дети. В городе будут блокироваться определенные участки, чтобы исключить продвижение врага.

Также ранее сообщалось, что в городе Родинское Донецкой области несколько недель отсутствует электроснабжение из-за вражеского обстрела.

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Автор: 

Ощадбанк (220) Донецкая область (10119) Покровск (663)


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А хто відповідатиме за залишені кацапам банкомати, банки, крамниці, супермаркети, музеї, заводи на початку повномасштабного вторгнення?
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04.11.2024 17:46 Ответить
"...хто відповідатиме за залишені подаровані кацапам..."
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04.11.2024 19:10 Ответить
Міста знищені. Бо в 2019 проголосували
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04.11.2024 17:46 Ответить
Павлоград знімаєм гроші
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04.11.2024 18:04 Ответить
Коли в 2022 році москалі скоро увійшли в міста сходу,купа місцевих тупо обікрали всі банківські відділення .
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04.11.2024 18:09 Ответить
Гадаю, що і взламувати нічого не довелося. Все банківське "начальство" чекало "асвабадітєлєй" з ключами на тацях...
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04.11.2024 19:14 Ответить
Не тільки банківське,а й мєнти,сбушники,місцеві вори в законє і просто.Якось тут один засвітився,пробував відро золота штовхнути,звичайно що тут важко,бо треба мати документи на покупку,але чувак був ,здається з Ізюму.
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04.11.2024 19:30 Ответить
оборонні споруди і фортифікація від зеленського, ОП і слуг народу у вигляді квитів на клумбі у Покровську не допомогли? Може не ті квіти саджали?
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04.11.2024 19:35 Ответить
 
 