В Покровске заблокируют определенные участки города с целью обороны, - ГВА (уточнено)
С целью обороны от российских захватчиков город Покровск Донецкой области полностью заблокируют на въезд и выезд.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк, передает NV, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник призвал горожан эвакуироваться до блокирования города. По словам Добряка, военные уже перекрывают окраины города.
Глава ГВА рассказал, что сейчас оккупанты уже в 6,7 км от одной из окраин Покровска.
По состоянию на 30 октября в Покровске остаются 11900 жителей, из них 55 - это дети.
"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень трудно, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", - добавил чиновник.
Уточненная информация
В комментарии "Суспільному" глава ГВА Сергей Добряк сказал, что в Покровске заблокируют определенные участки.
Он уточнил, что его слова, сказанные в эфире телемарафона "Единые новости", не касаются полной блокировки всего города на въезд и выезд.
"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться - поэтому просим выехать с этих участков, - а не въезд и выезд из города. Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска", - сказал чиновник.
Также он добавил, что эшелонированная оборона Покровской громады возводится с 2022 года.
Напомним, 25 октября глава ГВА Добряк рассказывал, что в Покровской громаде Донецкой области строят эшелонированную оборону. Сейчас уже полностью закрыли южную и западную части Покровска от прохождения российских захватчиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розташування всієї фортифікації буде злито оркам
хто там зеленське, стучав собі у груди - кричав "я би умЄр, но Крим би нє здал" - і тут же розмінував Чонгар для легкої екскурсії армії окупанта у бік Маріуполя-Енергодара-Херсона?...
Питання лише,чому політична і військова еліти мовчать,це ж їх в першу чергу "зробить" пуйло,якщо займе країну.Потім по списках дійде.
А на виїзд блокувати нащо? Чи вже реально виїхати не можна зза обстрілів - то так і скажіть - Покровську гаплик - готуємо до здачі за оманським планом.
Вже тоді він видавав знак касапам і насмішку над жителями країни.