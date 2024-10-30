У Покровську заблокують певні ділянки міста з метою оборони, - МВА (уточнено)

З метою оборони від російських загарбників місто Покровськ Донецької області повністю заблокують на в'їзд і виїзд.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець закликав містян евакуюватися до блокування міста. За словами Добряка, військові вже перекривають околиці міста.

Очільник МВА розповів, що наразі окупанти вже за 6,7 км від однієї з околиць Покровська.

Станом на 30 жовтня у Покровську залишаються 11900 жителів, із них 55 - це діти.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", - додав поосадовець.

Уточнена інформація

У коментарі "Суспільному" очільник МВА Сергій Добряк сказав, що у Покровську заблокують певні ділянки.

Він уточнив, що його слова сказані в ефірі телемарафону "Єдині новини" не стосуються повного блокування усього міста на в’їзд і виїзд.

"Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджайте з цих ділянок, а не в'їзд і виїзд з міста. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська",- сказав посадовець.

Також він додав, що ешелонована оборона Покровської громади зводиться з 2022 року.

Нагадаємо, 25 жовтня очільник МВА Добряк розповідав, що у Покровській громаді на Донеччині будують ешелоновану оборону. Наразі вже повністю закрили південну і західну частини Покровська від проходження російських загарбників.

