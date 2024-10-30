УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 513 37

У Покровську заблокують певні ділянки міста з метою оборони, - МВА (уточнено)

Покровськ повністю заблокують задля оборони

З метою оборони від російських загарбників місто Покровськ Донецької області повністю заблокують на в'їзд і виїзд.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець закликав містян евакуюватися до блокування міста. За словами Добряка, військові вже перекривають околиці міста.

Очільник МВА розповів, що наразі окупанти вже за 6,7 км від однієї з околиць Покровська.

Станом на 30 жовтня у Покровську залишаються 11900 жителів, із них 55 - це діти.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", - додав поосадовець.

Уточнена інформація

У коментарі "Суспільному" очільник МВА Сергій Добряк сказав, що у Покровську заблокують певні ділянки.

Він уточнив, що його слова сказані в ефірі телемарафону "Єдині новини" не стосуються повного блокування усього міста на в’їзд і виїзд.

"Фортифікаційні споруди будуються у Покровську, і вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджайте з цих ділянок, а не в'їзд і виїзд з міста. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська",- сказав посадовець.

Також він додав, що ешелонована оборона Покровської громади зводиться з 2022 року.

Нагадаємо, 25 жовтня очільник МВА Добряк розповідав, що у Покровській громаді на Донеччині будують ешелоновану оборону. Наразі вже повністю закрили південну і західну частини Покровська від проходження російських загарбників.

Читайте також: У Покровську досі залишаються 12 тис. осіб, зокрема 57 дітей, - ОВА

Автор: 

Донецька область (9667) Покровськ (826)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Тю, тільки недавно тендери на клумби робили
показати весь коментар
30.10.2024 17:30 Відповісти
+16
зєлєнські мародери-зрадники і тут, наостанок, "нєплохо прібарахлятся"...
хто там зеленське, стучав собі у груди - кричав "я би умЄр, но Крим би нє здал" - і тут же розмінував Чонгар для легкої екскурсії армії окупанта у бік Маріуполя-Енергодара-Херсона?...
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
+14
поясніть жителям Покровська що Суджа наш .. нехай порадіють
показати весь коментар
30.10.2024 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поясніть жителям Покровська що Суджа наш .. нехай порадіють
показати весь коментар
30.10.2024 17:29 Відповісти
вирубіть місцевим звязок, бо із телеграмом кожен ждун і Штірліц, і радістка Кет одночасно.

розташування всієї фортифікації буде злито оркам
показати весь коментар
30.10.2024 17:47 Відповісти
аналогічно з канстахою. і в тєлєграм ходить не нада. ютуба хвата ((.
показати весь коментар
30.10.2024 18:24 Відповісти
Жителям треба інше довести- місто перетворять на Маріуполь.
показати весь коментар
30.10.2024 19:34 Відповісти
Тю, тільки недавно тендери на клумби робили
показати весь коментар
30.10.2024 17:30 Відповісти
Листопад на носі. "На часі" тендери на прибирання та вивіз листя!
показати весь коментар
30.10.2024 17:41 Відповісти
асфальт новий будуть стелити та бруківку класти?
показати весь коментар
30.10.2024 17:30 Відповісти
І терміново зібрати наперед податки та закупити кілька "люксусних" позашляховиків для керівництва ВЦА!
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
Ще рано. Зараз черга Сіверодонецької ВЦА
показати весь коментар
30.10.2024 18:34 Відповісти
терміново проведуть тендери на закупку нових автівок, та будівництва парків-клумб.
показати весь коментар
30.10.2024 17:45 Відповісти
куплять ще великі плазми і будуть транслювати пірімоги півшостого на **** марахфоні
показати весь коментар
30.10.2024 17:49 Відповісти
Це рай для списання бюджетних коштів
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
зєлєнські мародери-зрадники і тут, наостанок, "нєплохо прібарахлятся"...
хто там зеленське, стучав собі у груди - кричав "я би умЄр, но Крим би нє здал" - і тут же розмінував Чонгар для легкої екскурсії армії окупанта у бік Маріуполя-Енергодара-Херсона?...
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
Досі не помер
показати весь коментар
30.10.2024 18:07 Відповісти
А буде пісня "фортеця Покровськ"? Що там собі думають в ОПі, потрібно скоріше дати цяцю наріду, ато почав шевелитися і їхати до ЄС, не вірячи зеленій шоблі.
показати весь коментар
30.10.2024 19:47 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 17:47 Відповісти
А за гундосий гайморит будуть саджати..
показати весь коментар
30.10.2024 18:18 Відповісти
І все "велике". Наприклад "велике крадівництво". Я навіть на початку повномасштабного вторгнення бачив в Миколаєві "Велике волонтерство".
показати весь коментар
30.10.2024 19:41 Відповісти
Воно спеціально перегнало кращі війська з того напрямку на курські болота,щоби рос.армія змогла захопити весь Донбас.
Питання лише,чому політична і військова еліти мовчать,це ж їх в першу чергу "зробить" пуйло,якщо займе країну.Потім по списках дійде.
показати весь коментар
30.10.2024 17:54 Відповісти
Саме так
показати весь коментар
30.10.2024 18:08 Відповісти
А де Ви бачили в зеленому шоблі політичну і військову еліту?
показати весь коментар
30.10.2024 19:42 Відповісти
В країні. Зешобла-це не все населення.
показати весь коментар
30.10.2024 20:46 Відповісти
Если что то не начнем делать с рашистской авиацией и КАБами то дело времени когда Покровск падет. Где наше блуждающее ПВО и F-16?
показати весь коментар
30.10.2024 17:59 Відповісти
зе!гундос же сказав, що кляті буржуїни обманулі надулі кінулі....
показати весь коментар
30.10.2024 19:20 Відповісти
8 лютого 2024 найвеличніший ветеран чотирьох повісток - лідер зеленський звільнив Залужного та увесь ген.штаб та призначив замість нього сирського:
показати весь коментар
30.10.2024 18:06 Відповісти
Потужно та незламно від зе!
показати весь коментар
30.10.2024 18:11 Відповісти
Яка вже тепер оборона... Попереду заява Зельоних "Що там все в руїнах, і нема чого захищати". Про оборону ще хоч на початку року треба було дбати. А не про виділення грошей на туризм і посадку квітів.
показати весь коментар
30.10.2024 18:10 Відповісти
На в'їзд - так-сяк зрозуміло. Хоча волонтери як?

А на виїзд блокувати нащо? Чи вже реально виїхати не можна зза обстрілів - то так і скажіть - Покровську гаплик - готуємо до здачі за оманським планом.
показати весь коментар
30.10.2024 18:16 Відповісти
Пом'янемо 11900 героїв, із яких 55 - це діти.
показати весь коментар
30.10.2024 18:54 Відповісти
Щит зеленського.
показати весь коментар
30.10.2024 19:05 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 19:18 Відповісти
Мабуть в місто Покровськ переїде в повному складі Ставка і офіс Президента. Вони мають особистим прикладом показати, що там все в нормі, що їх дії раніше були правильними, чи ні 73%?
показати весь коментар
30.10.2024 19:46 Відповісти
покровськ ще з січня став пасткою, що всі почали тікати звідти, очікувано...
показати весь коментар
30.10.2024 19:50 Відповісти
Хто бачив фото зе на фоні щита м.Покровськ,де він побував короткий час і зібавса?
Вже тоді він видавав знак касапам і насмішку над жителями країни.
показати весь коментар
30.10.2024 20:55 Відповісти
Фортеця Покровськ. Стіни тремтять в бою - мамо, а я стою!
показати весь коментар
30.10.2024 20:59 Відповісти
Так заберіть примусово тих 2 сотні ждунів!!!
показати весь коментар
30.10.2024 21:46 Відповісти
 
 