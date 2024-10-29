В Покровске до сих пор остаются 12 тыс. человек, в том числе 57 детей, - ОВА
В Покровске Донецкой области до сих пор остаются 12 тысяч человек, в то же время 30 тыс. жителей уже эвакуировались.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"За последние две недели оккупант увеличил количество обстрелов, если две недели было 2,5-2,4 тысячи раз, то сейчас более 3 тысяч почти каждый день. Еще раз подчеркиваю, что в области оставаться очень опасно, чтобы люди выезжали, берегли себя и своих близких", - отметил глава области.
По словам Филашкина, в Покровской громаде остаются 111 детей.
"57 детей в самом Покровске и 12 тысяч населения в Покровске. Выехало более 30 тысяч. Это очень хорошо, что люди выезжают, потому что город Покровск обстреливается каждый день управляемыми авиабомбами, FPV-дронами - почти каждый день, оставаться в городе очень опасно", - добавил он.
Серьозно кажу, так всюди.
Ждунів і шизиків багато.... Але люди бояться стати безхатченками, бо знають що державі на них буде начхати, і це ставлення воно на довго(((( а можливості волонтерів вже стали мізерними.