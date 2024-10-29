РУС
В Покровске до сих пор остаются 12 тыс. человек, в том числе 57 детей, - ОВА

У Покровську залишаються 57 дітей

В Покровске Донецкой области до сих пор остаются 12 тысяч человек, в то же время 30 тыс. жителей уже эвакуировались.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"За последние две недели оккупант увеличил количество обстрелов, если две недели было 2,5-2,4 тысячи раз, то сейчас более 3 тысяч почти каждый день. Еще раз подчеркиваю, что в области оставаться очень опасно, чтобы люди выезжали, берегли себя и своих близких", - отметил глава области.

По словам Филашкина, в Покровской громаде остаются 111 детей.

"57 детей в самом Покровске и 12 тысяч населения в Покровске. Выехало более 30 тысяч. Это очень хорошо, что люди выезжают, потому что город Покровск обстреливается каждый день управляемыми авиабомбами, FPV-дронами - почти каждый день, оставаться в городе очень опасно", - добавил он.

Вони сподіваються, що переживуть обстріли та короткий штурм - і для них все закінчиться як страшний сон, коли вони опиняться в нормальной странє.
29.10.2024 16:22 Ответить
29.10.2024 16:22 Ответить
50/50 .
Серьозно кажу, так всюди.
Ждунів і шизиків багато.... Але люди бояться стати безхатченками, бо знають що державі на них буде начхати, і це ставлення воно на довго(((( а можливості волонтерів вже стали мізерними.
29.10.2024 17:27 Ответить
29.10.2024 17:27 Ответить
Добре, що ТЦК вже давно евакуювали, тепер можна не хвилюватися за цих бубочок.
29.10.2024 16:41 Ответить
29.10.2024 16:41 Ответить
им некуда выехать, а платить за квартиру 300-400 дол не каждый может, государство их кинуло
29.10.2024 16:45 Ответить
29.10.2024 16:45 Ответить
Эвакуировать всех принудительно. Человеческий ресурс чтобы не достался врагу. Кроме того детей жалко. Не хотелось бы чтоб им загрузили рашизм в головы.
29.10.2024 18:08 Ответить
29.10.2024 18:08 Ответить
куда эвакуировать? примешь у себя?
29.10.2024 18:52 Ответить
29.10.2024 18:52 Ответить
у меня знакомый месяц назад перешел границу за 6к евро и уже сидит в тепленькой квартире в Финлядии
29.10.2024 22:07 Ответить
29.10.2024 22:07 Ответить
 
 