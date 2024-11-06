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Новини
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У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина, місто відкрите для в’їзду-виїзду, - ОВА

У Покровську досі лишається 51 дитина

Станом на 6 листопада у місті Покровськ Донецької області залишаються 11,5 тис. українців, серед них 51 дитина. Евакуація з міста триває.

Про це в ефірі телемарафону розповів Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, Покровськ відкритий для в’їзду-виїзду, крім напрямку від Селидового.

"У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську - 11,5 тисячі людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста - це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими",- сказав Філашкін.

Він також розповів, що наразі у місті працюють деякі магазини й відділення "Укрпошти".

Читайте також: У Покровську заблокують певні ділянки міста з метою оборони, - МВА (уточнено)

Водночас посадовець зазначив, що в місті є проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, оскільки росіяни щодня обстрілюють Покровськ балістичними ракетами й FPV-дронами. Філашкін вкотре закликав людей евакуюватися до безпечніших місць.

Раніше повідомлялося, що з метою оборони від російських загарбників у Покровську заблокують певні ділянки міста.

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Автор: 

евакуація (2357) Донецька область (8932) Покровськ (695)


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Топ коментарі
+3
Покровськ в руїнах, а білгород цілий та не ушкоджений. Який в нас незламний керівник. Як все потужно організував.
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06.11.2024 18:23 Відповісти
+3
99 детей... родители идиоты
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06.11.2024 19:13 Відповісти
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Покровськ в руїнах, а білгород цілий та не ушкоджений. Який в нас незламний керівник. Як все потужно організував.
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06.11.2024 18:23 Відповісти
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06.11.2024 19:36 Відповісти
Ти чому не під курськом разом з своїм вірним бойовим диваном?
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06.11.2024 20:04 Відповісти
невже "очікувачі"?! ще і діти?!(((
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06.11.2024 18:47 Відповісти
99 детей... родители идиоты
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06.11.2024 19:13 Відповісти
ти може приймеш хоч когось з тих цих людей до себе на проживання ???чи для чого твій висер??
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06.11.2024 19:38 Відповісти
вот именно- квартира мин 200 дол и где их взять
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06.11.2024 19:59 Відповісти
заработать в безопасной части Украины, работы валом
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07.11.2024 16:00 Відповісти
Не можна приймати цих "людей", це все ждуни(99%),нехай насолоджуються рускім міром,українці звідти вже давно виїхали.Знайомий військовослужбовець розповідав що в кафешці, в Покровську, картопля з курячою гомілкою плюс кола- 450 гривень,але справа не тільки в ціні а у ставленні цих ждунів до ЗСУ"- "мы не просили нас спасать" - їхні слова.
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06.11.2024 20:01 Відповісти
добре тобі судити донецьких сидячи в Івано Франківську
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06.11.2024 21:09 Відповісти
Читай уважніше комент,це не я суджу донецьких,це слова знайомого котрий недавно приїздив у відпустку.
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07.11.2024 16:50 Відповісти
ми проїбали донбас ще в 2004 році
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06.11.2024 21:11 Відповісти
"высер" к тому, что риск погибнуть гораздо выше, оставаясь там, чем возможное "тяжелое" финансовое состояние в безопасной части Украины, понятно?
если Вам это непонятно, то Вы тоже относитесь к идиотам
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07.11.2024 15:57 Відповісти
 
 