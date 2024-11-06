У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина, місто відкрите для в’їзду-виїзду, - ОВА

Станом на 6 листопада у місті Покровськ Донецької області залишаються 11,5 тис. українців, серед них 51 дитина. Евакуація з міста триває.

Про це в ефірі телемарафону розповів Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, Покровськ відкритий для в’їзду-виїзду, крім напрямку від Селидового.

"У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську - 11,5 тисячі людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста - це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими",- сказав Філашкін.

Він також розповів, що наразі у місті працюють деякі магазини й відділення "Укрпошти".

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Водночас посадовець зазначив, що в місті є проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, оскільки росіяни щодня обстрілюють Покровськ балістичними ракетами й FPV-дронами. Філашкін вкотре закликав людей евакуюватися до безпечніших місць.

Раніше повідомлялося, що з метою оборони від російських загарбників у Покровську заблокують певні ділянки міста.

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