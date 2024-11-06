В Покровске остаются 11,5 тыс. жителей, среди них 51 ребенок, город открыт для въезда-выезда, - ОВА
По состоянию на 6 ноября в городе Покровск Донецкой области остаются 11,5 тыс. украинцев, среди них 51 ребенок. Эвакуация из города продолжается.
Об этом в эфире телемарафона рассказал Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, Покровск открыт для въезда-выезда, кроме направления от Селидово.
"В Покровской громаде остается сейчас 18 тысяч человек, среди них 99 детей. А в самом городе Покровске - 11,5 тысячи человек и 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается. Говорили о закрытии города - это с того направления от города Селидово, те места, те дороги, которые были определены военными",- сказал Филашкин.
Он также рассказал, что сейчас в городе работают некоторые магазины и отделения "Укрпочты".
В то же время чиновник отметил, что в городе есть проблемы с водо-, газо- и электроснабжением, поскольку россияне ежедневно обстреливают Покровск баллистическими ракетами и FPV-дронами. Филашкин в очередной раз призвал людей эвакуироваться в более безопасные места.
Ранее сообщалось, что с целью обороны от российских захватчиков в Покровске заблокируют определенные участки города.
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