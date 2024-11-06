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Новости
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В Покровске остаются 11,5 тыс. жителей, среди них 51 ребенок, город открыт для въезда-выезда, - ОВА

У Покровську досі лишається 51 дитина

По состоянию на 6 ноября в городе Покровск Донецкой области остаются 11,5 тыс. украинцев, среди них 51 ребенок. Эвакуация из города продолжается.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, Покровск открыт для въезда-выезда, кроме направления от Селидово.

"В Покровской громаде остается сейчас 18 тысяч человек, среди них 99 детей. А в самом городе Покровске - 11,5 тысячи человек и 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается. Говорили о закрытии города - это с того направления от города Селидово, те места, те дороги, которые были определены военными",- сказал Филашкин.

Он также рассказал, что сейчас в городе работают некоторые магазины и отделения "Укрпочты".

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В то же время чиновник отметил, что в городе есть проблемы с водо-, газо- и электроснабжением, поскольку россияне ежедневно обстреливают Покровск баллистическими ракетами и FPV-дронами. Филашкин в очередной раз призвал людей эвакуироваться в более безопасные места.

Ранее сообщалось, что с целью обороны от российских захватчиков в Покровске заблокируют определенные участки города.

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Автор: 

эвакуация (2119) Донецкая область (10139) Покровск (668)


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Топ комментарии
+3
Покровськ в руїнах, а білгород цілий та не ушкоджений. Який в нас незламний керівник. Як все потужно організував.
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06.11.2024 18:23 Ответить
+3
99 детей... родители идиоты
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06.11.2024 19:13 Ответить
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Покровськ в руїнах, а білгород цілий та не ушкоджений. Який в нас незламний керівник. Як все потужно організував.
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06.11.2024 18:23 Ответить
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06.11.2024 19:36 Ответить
Ти чому не під курськом разом з своїм вірним бойовим диваном?
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06.11.2024 20:04 Ответить
невже "очікувачі"?! ще і діти?!(((
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06.11.2024 18:47 Ответить
99 детей... родители идиоты
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06.11.2024 19:13 Ответить
ти може приймеш хоч когось з тих цих людей до себе на проживання ???чи для чого твій висер??
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06.11.2024 19:38 Ответить
вот именно- квартира мин 200 дол и где их взять
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06.11.2024 19:59 Ответить
заработать в безопасной части Украины, работы валом
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07.11.2024 16:00 Ответить
Не можна приймати цих "людей", це все ждуни(99%),нехай насолоджуються рускім міром,українці звідти вже давно виїхали.Знайомий військовослужбовець розповідав що в кафешці, в Покровську, картопля з курячою гомілкою плюс кола- 450 гривень,але справа не тільки в ціні а у ставленні цих ждунів до ЗСУ"- "мы не просили нас спасать" - їхні слова.
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06.11.2024 20:01 Ответить
добре тобі судити донецьких сидячи в Івано Франківську
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06.11.2024 21:09 Ответить
Читай уважніше комент,це не я суджу донецьких,це слова знайомого котрий недавно приїздив у відпустку.
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07.11.2024 16:50 Ответить
ми проїбали донбас ще в 2004 році
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06.11.2024 21:11 Ответить
"высер" к тому, что риск погибнуть гораздо выше, оставаясь там, чем возможное "тяжелое" финансовое состояние в безопасной части Украины, понятно?
если Вам это непонятно, то Вы тоже относитесь к идиотам
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07.11.2024 15:57 Ответить
 
 