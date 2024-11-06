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Тисяча людей залишається в Кураховому на Донеччині, вивезти їх поки що неможливо, - ОВА

Удар РФ по Кураховому

У Кураховому в Донецькій області залишається тисяча людей, яких нині через безпекову ситуацію вивезти немає можливості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У місті Курахове залишаються тисяча людей. І вивезти їх зараз можливості взагалі ніякої немає. Тому що ворог FPV-дронами не підпускає ні поліцейські підрозділи "Білі янголи", ні підрозділи ДСНС. Дуже складно вивезти цю тисячу людей, які залишилися, але у них і бажання особливого нема", - зазначив Філашкін.

За його словами, люди, які вирішили залишитися в місті, заздалегідь підготували собі засоби гігієни, питну воду, продуктові набори, тобто все, що завозилося благодійними організаціями і фондами, і зробили собі певні запаси.

Читайте: У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина, місто відкрите для в’їзду-виїзду, - ОВА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни щодня обстрілюють Курахове зі ствольної артилерії різних калібрів. Атакують як житловий сектор, так і багатоквартирну забудову.

Автор: 

евакуація (2357) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+4
Це ждуни.Не переживайте за них.Вони чекають на москальське тв та пайок.
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06.11.2024 19:48 Відповісти
+4
зрозуміло, а не ждуни давно здриснули.
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06.11.2024 19:53 Відповісти
+3
З 18 000 населення Курахово 1 000 це ждуни
На початок 2022 року в місті Харків мешкало 1 421 125 осіб.....
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06.11.2024 20:07 Відповісти
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Це ждуни.Не переживайте за них.Вони чекають на москальське тв та пайок.
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06.11.2024 19:48 Відповісти
зрозуміло, а не ждуни давно здриснули.
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06.11.2024 19:53 Відповісти
саме так.
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06.11.2024 19:58 Відповісти
А може всіх чоловіків призовного віку "бусифікувати"? Чи не можна, Рінат не разрішаіт?
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06.11.2024 19:51 Відповісти
а може ти вже нарешті підеш добровольцем? злазь вже з дивану.
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06.11.2024 21:42 Відповісти
Тобто ждунів треба залишити ***** для м'ясних штурмів?
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06.11.2024 23:07 Відповісти
ти ждун? давай злазь з печі.
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06.11.2024 23:30 Відповісти
оманська пліснява, почни з себе
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06.11.2024 23:52 Відповісти
З 18 000 населення Курахово 1 000 це ждуни
На початок 2022 року в місті Харків мешкало 1 421 125 осіб.....
показати весь коментар
06.11.2024 20:07 Відповісти
 
 