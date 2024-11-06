Тисяча людей залишається в Кураховому на Донеччині, вивезти їх поки що неможливо, - ОВА
У Кураховому в Донецькій області залишається тисяча людей, яких нині через безпекову ситуацію вивезти немає можливості.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У місті Курахове залишаються тисяча людей. І вивезти їх зараз можливості взагалі ніякої немає. Тому що ворог FPV-дронами не підпускає ні поліцейські підрозділи "Білі янголи", ні підрозділи ДСНС. Дуже складно вивезти цю тисячу людей, які залишилися, але у них і бажання особливого нема", - зазначив Філашкін.
За його словами, люди, які вирішили залишитися в місті, заздалегідь підготували собі засоби гігієни, питну воду, продуктові набори, тобто все, що завозилося благодійними організаціями і фондами, і зробили собі певні запаси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни щодня обстрілюють Курахове зі ствольної артилерії різних калібрів. Атакують як житловий сектор, так і багатоквартирну забудову.
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