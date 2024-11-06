Тысяча людей остается в Курахово на Донетчине, вывезти их пока невозможно, - ОВА

В Курахово на Донетчине остается тысяча человек, которых сейчас из-за ситуации с безопасностью вывезти нет возможности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В городе Курахово остаются тысяча человек. И вывезти их сейчас возможности вообще никакой нет. Потому что враг FPV-дронами не подпускает ни полицейские подразделения "Белые ангелы", ни подразделения ГСЧС. Очень сложно вывезти эту тысячу людей, которые остались, но у них и желания особого нет", - отметил Филашкин.

По его словам, люди, которые решили остаться в городе, заранее подготовили себе средства гигиены, питьевую воду, продуктовые наборы, то есть все, что завозилось благотворительными организациями и фондами, и сделали себе определенные запасы.

Читайте также: В Покровске остаются 11,5 тыс. жителей, среди них 51 ребенок, город открыт для въезда-выезда, - ОВА

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ежедневно обстреливают Курахово из ствольной артиллерии различных калибров. Атакуют как жилой сектор, так и многоквартирную застройку.