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Тысяча людей остается в Курахово на Донетчине, вывезти их пока невозможно, - ОВА

Удар РФ по Кураховому

В Курахово на Донетчине остается тысяча человек, которых сейчас из-за ситуации с безопасностью вывезти нет возможности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В городе Курахово остаются тысяча человек. И вывезти их сейчас возможности вообще никакой нет. Потому что враг FPV-дронами не подпускает ни полицейские подразделения "Белые ангелы", ни подразделения ГСЧС. Очень сложно вывезти эту тысячу людей, которые остались, но у них и желания особого нет", - отметил Филашкин.

По его словам, люди, которые решили остаться в городе, заранее подготовили себе средства гигиены, питьевую воду, продуктовые наборы, то есть все, что завозилось благотворительными организациями и фондами, и сделали себе определенные запасы.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне ежедневно обстреливают Курахово из ствольной артиллерии различных калибров. Атакуют как жилой сектор, так и многоквартирную застройку.

Автор: 

эвакуация (2119) Донецкая область (10139)


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Топ комментарии
+4
Це ждуни.Не переживайте за них.Вони чекають на москальське тв та пайок.
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06.11.2024 19:48 Ответить
+4
зрозуміло, а не ждуни давно здриснули.
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06.11.2024 19:53 Ответить
+3
З 18 000 населення Курахово 1 000 це ждуни
На початок 2022 року в місті Харків мешкало 1 421 125 осіб.....
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06.11.2024 20:07 Ответить
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Це ждуни.Не переживайте за них.Вони чекають на москальське тв та пайок.
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06.11.2024 19:48 Ответить
зрозуміло, а не ждуни давно здриснули.
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06.11.2024 19:53 Ответить
саме так.
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06.11.2024 19:58 Ответить
А може всіх чоловіків призовного віку "бусифікувати"? Чи не можна, Рінат не разрішаіт?
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06.11.2024 19:51 Ответить
а може ти вже нарешті підеш добровольцем? злазь вже з дивану.
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06.11.2024 21:42 Ответить
Тобто ждунів треба залишити ***** для м'ясних штурмів?
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06.11.2024 23:07 Ответить
ти ждун? давай злазь з печі.
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06.11.2024 23:30 Ответить
оманська пліснява, почни з себе
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06.11.2024 23:52 Ответить
З 18 000 населення Курахово 1 000 це ждуни
На початок 2022 року в місті Харків мешкало 1 421 125 осіб.....
показать весь комментарий
06.11.2024 20:07 Ответить
 
 