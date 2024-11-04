Курахово каждый день страдает от террористических атак россиян, - пресс-офицер 79-й ОДШБр Дрималовский

Россияне ежедневно обстреливают как жилой сектор, так и многоквартирную застройку Курахово. Для этого враг применяет ствольную артиллерию различных калибров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

"От нашей полосы обороны, от тех сел, остается еще немалое расстояние до города Курахово. Почти 10 километров. Однако враг действительно терроризирует город. Курахово ежедневно подвергается жестоким атакам", - рассказал военный.

Оккупанты также уничтожают Курахово авиаударами, при этом в городе до сих пор остаются гражданские жители.

"Главная цель врага - захватить Курахово с разных флангов. Десантники 79-й ОДШБр фактически держат главный удар врага на этом направлении", - отмечает Дрималовский.

Ранее оккупанты пытались взять под свой огневой контроль трассу Запорожье - Курахово. Сейчас, как отмечает военный, эта трасса не находится под плотным огневым контролем врага. Кроме того, позиции россиян еще достаточно далеко от этого отрезка дороги. Однако на этой дороге есть зоны несколько повышенной опасности, где замечаются вражеские FPV-дроны.

"Ситуация действительно сложная. Но украинские Силы обороны держат ее под контролем. Они не дают врагу захватить Курахово и указанную трассу", - констатировал Дрималовский.

Напомним, россияне пытаются проводить механизированные штурмы на Кураховском направлении. Для этого они постоянно применяют бронетехнику.

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