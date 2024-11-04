Россияне каждый день пытаются прорвать оборону Сил обороны на Кураховском направлении, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Россияне пытаются проводить механизированные штурмы на Кураховском направлении. Для этого они постоянно применяют бронетехнику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

"Количество российских атак остается неизменно очень высоким на Кураховском направлении. Россияне ежедневно пытаются прорвать нашу оборону. Сейчас десантники 79 ОДШБр отражают атаки врага в районе Антоновки, Катериновки, Константиновки", - отметил Дрималовский

И добавил, что буквально вчера десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады сожгли одну из таких машин вместе с личным составом. 13 оккупантов ликвидировали, а еще 2 сдались в плен. Кроме того, украинские десантники уничтожили российские квадроцикл и автомобиль.

Также, кроме бронетехники, в штурмах оккупанты используют мотострелковые команды.

"Группа оккупантов, которая состоит из одного или двух мотоциклов, пытается на скорости сблизиться с украинскими позициями и начать штурм", - рассказал Дрималовский.

Применяют именно мотоциклы, потому что их труднее обнаружить, говорит эксперт. Кроме того, такие группы труднее поразить FPV-дронами.

"После приближения к украинским позициям россияне пытаются начать стрелковые бои. Одновременно они пробуют зарыться под своей сожженной техникой или быстро роют новые ямы, чтобы там накопить живую силу и провести штурм. Наши десантники "читают" такие планы врага, потому что долгое время эта схема была неизменной. И если даже россиянам удается проскочить - их "снимает" наша стальная пехота, наши десантники", - рассказал пресс-офицер.

Каждый день враг пытается "нащупать" слабые места в украинской обороне. Постоянно проводится аэроразведка. Однако, украинские десантники стойко держат линию фронта в своей зоне ответственности.

Также читайте: По 27 атак врага отразили Силы обороны на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб