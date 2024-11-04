По 27 атак врага отразили Силы обороны на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По имеющейся информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 90 авиационных ударов, в частности сбросил 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, осуществил более 4400 обстрелов, из них 98 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1564 дрона-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Харьков, Рубленое, Питомник, Окоп, Казачья Лопань, Муравское, Кузнецы, Константиновка, Макариха, Зрубанка, Ковшаровка, Богуславка, Малая Даниловка, Сеньково, Надежда, Твердохлебово, Терны, Ямполовка, Северск, Миньковка, Барановка, Воздвиженка, Ильинка, Великая Новоселка, Макаровка, Белогорье, Юрковка, Новоданиловка и Малая Токмачка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

27 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Променя, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Катериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Двенадцать атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, что на Времевском направлении.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики трижды безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес двадцать восемь авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отбили тринадцать вражеских атак.

Удары по врагу

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1300 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 93 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, причем поражены три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс.

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