Общие боевые потери РФ с начала войны – около 700 390 человек (+1300 за сутки), 9193 танка, 20 121 артсистема, 18 538 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 700 390 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 700390 (+1300) человек,
танков - 9193 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 18538 (+15) ед,
артиллерийских систем - 20121 (+35) ед,
РСЗО - 1245 (+1) ед,
средства ППО - 994 (+0) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18280 (+93),
крылатые ракеты - 2629 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28237 (+77) ед,
специальная техника - 3587 (+3)
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Сімсот тисяч
142! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Чергова сотня тисяч чумардосів, у кабзона сьогодні велика вечірка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 700 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
ЗСУ слава!!!
та не про те... "буде можна" - скажуть...
"Сімсот тисяч дохлих москалів,
Дохлих москалів, дохлих москалів"!!!
Окрім ранкової філіжаночки кави все частіше хочеться когось "направить у фарваер", а ці ту3,41здні все частіше паляться навіть не відкривши рота, нестача плебса здатного хоч "на букавки тиснути" в повній красі. Залізний "зашморг" на шиї кацапів - аплодую стоячи.