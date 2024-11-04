Общие боевые потери РФ с начала войны – около 700 390 человек (+1300 за сутки), 9193 танка, 20 121 артсистема, 18 538 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 700 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 700390 (+1300) человек,

танков - 9193 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 18538 (+15) ед,

артиллерийских систем - 20121 (+35) ед,

РСЗО - 1245 (+1) ед,

средства ППО - 994 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18280 (+93),

крылатые ракеты - 2629 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28237 (+77) ед,

специальная техника - 3587 (+3)

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