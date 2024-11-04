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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 700 390 человек (+1300 за сутки), 9193 танка, 20 121 артсистема, 18 538 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 700 390 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 700390 (+1300) человек,

танков - 9193 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 18538 (+15) ед,

артиллерийских систем - 20121 (+35) ед,

РСЗО - 1245 (+1) ед,

средства ППО - 994 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18280 (+93),

крылатые ракеты - 2629 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28237 (+77) ед,

специальная техника - 3587 (+3)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны за неделю ликвидировали 10 050 оккупантов и уничтожили 1550 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19882) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3763) уничтожение (7379)


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Топ комментарии
+34
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04.11.2024 08:01 Ответить
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04.11.2024 08:05 Ответить
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Сімсот тисяч
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04.11.2024 08:16 Ответить
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04.11.2024 08:01 Ответить
Ні, сьогодні не батагом б'є московит українців, а ракетами, КАБами і давить танками. Картинка вказує на те, що на очах світу московія знищує Україну, а світ мовчить. А що має казати світ, коли українці самі обрали такий шлях у 2019 році?
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04.11.2024 10:04 Ответить
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04.11.2024 08:01 Ответить
Як дружно здихають рашиські виродки заради хворих імперських забаганок міжнародного злочинця терориста путіна .
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04.11.2024 08:04 Ответить
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04.11.2024 08:05 Ответить
Хорошіє руSSкіє ще поділяються на акуратних і неакуратних. Акуратні харошіє копають собі ямку метра півтора глибиною і там навічно захорошуються. А неакуратні валяються де попало...
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04.11.2024 08:07 Ответить
А найкращі руSSкі дохнуть ще до свого першого пострілу!
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04.11.2024 11:28 Ответить


Сімсот тисяч
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04.11.2024 08:16 Ответить
Аквафреш, кому краще?
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04.11.2024 08:37 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!
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04.11.2024 08:43 Ответить
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04.11.2024 08:49 Ответить
Минув 3911 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Чергова сотня тисяч чумардосів, у кабзона сьогодні велика вечірка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 700 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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04.11.2024 08:57 Ответить
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04.11.2024 08:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.11.2024 09:01 Ответить
Вітаю шановне панство!
ЗСУ слава!!!
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04.11.2024 09:20 Ответить
Хлопці, а хто підкаже по статистиці, по літакам? Як би останню неділю 2 збили, а статистика не міняєтьця?
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04.11.2024 10:27 Ответить
Мене теж хвилює це питання.
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04.11.2024 11:40 Ответить
ми робимо вигляд, що начебто нічого не сталось, і ми про це нічого не знаємо. А кацапи роблять вигляд, що ми про це нічого не знаємо, і тому начебто нічого не сталось. І це буде продовжуватись ще довго, поки частота цих "прикрих" випадків не стане критичною.
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04.11.2024 12:55 Ответить
неділя була вчора, а літаки знищували минулого тижня...
та не про те... "буде можна" - скажуть...
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04.11.2024 10:58 Ответить
І улюблена пісенька:
"Сімсот тисяч дохлих москалів,
Дохлих москалів, дохлих москалів"!!!
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04.11.2024 11:11 Ответить
дивно. Сьогодні зведення по втратам ворога обійшлось без стогіна яреми.
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04.11.2024 12:51 Ответить
Засумував, буває.
Окрім ранкової філіжаночки кави все частіше хочеться когось "направить у фарваер", а ці ту3,41здні все частіше паляться навіть не відкривши рота, нестача плебса здатного хоч "на букавки тиснути" в повній красі. Залізний "зашморг" на шиї кацапів - аплодую стоячи.

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04.11.2024 15:23 Ответить
треба зазначити, що на форумі з'являються більш кваліфіковані прокацапські тролі, які вже пристойно володіють українською. Одні працюють більш тонкіше, як цей "ярема", а є і тупі накшталт "синього кота".
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04.11.2024 16:05 Ответить
700 тысяч хороших росс нациков ! Слава ВСУ!
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04.11.2024 13:32 Ответить
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04.11.2024 17:29 Ответить
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04.11.2024 17:35 Ответить
 
 