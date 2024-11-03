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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы обороны за неделю ликвидировали 10 050 оккупантов и уничтожили 1550 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Втрати армії РФ за тиждень

За неделю с 27 октября по 3 ноября 2024 года российская армия потеряла около 10 050 человек личного состава, а также 1550 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, за неделю с 27 октября по 3 ноября 2024 года потери противника составляют около 10 050 человек личного состава.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 69 танков;
  • 168 боевых бронированных машин;
  • 265 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 10 установок ППО;
  • 600 единиц автотехники;
  • 42 единицы спецтехники.

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Втрати армії РФ

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеские ракеты и 388 БпЛА ОТР.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 699 090 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19882) ликвидация (3763) уничтожение (7379) Павлюк Александр (191)


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Брехня. Уведена в ранг державної політики. Як і нескінченні "переможні" марафони і відосіки з художніми монологами з метою відвернути увагу Українців від повного провалу зовнішньої і внутрішньої політики продажного брехливо режиму. Від бездарності і продажності вищого політичного і військового керівництва країни. Ворог захоплює нашу землю, міста і села "сємімільнимі шагамі", руйнує Україну .
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03.11.2024 14:23 Ответить
Чим гірше ситуація на фронті, тим грандіозніша брехня про втрати ворога.
Да при такіх втратах, кацапи б вже через два місяці втратили спроможність наступати!
А вони нарощують темпи наступу!!!
Кому ви ці втрати 10000 на тиждень втираєте?!
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03.11.2024 15:36 Ответить
 
 