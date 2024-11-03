Силы обороны за неделю ликвидировали 10 050 оккупантов и уничтожили 1550 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 27 октября по 3 ноября 2024 года российская армия потеряла около 10 050 человек личного состава, а также 1550 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Так, за неделю с 27 октября по 3 ноября 2024 года потери противника составляют около 10 050 человек личного состава.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 69 танков;
- 168 боевых бронированных машин;
- 265 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 10 установок ППО;
- 600 единиц автотехники;
- 42 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеские ракеты и 388 БпЛА ОТР.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 699 090 российских захватчиков.
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Да при такіх втратах, кацапи б вже через два місяці втратили спроможність наступати!
А вони нарощують темпи наступу!!!
Кому ви ці втрати 10000 на тиждень втираєте?!