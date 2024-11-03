Силы обороны за неделю ликвидировали 10 050 оккупантов и уничтожили 1550 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 27 октября по 3 ноября 2024 года российская армия потеряла около 10 050 человек личного состава, а также 1550 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Так, за неделю с 27 октября по 3 ноября 2024 года потери противника составляют около 10 050 человек личного состава.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

69 танков;

168 боевых бронированных машин;

265 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

10 установок ППО;

600 единиц автотехники;

42 единицы спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеские ракеты и 388 БпЛА ОТР.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 699 090 российских захватчиков.