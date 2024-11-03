Сили оборони за тиждень ліквідували 10 050 окупантів і знищили 1550 одиниць озброєння та військової техніки. ІНФОГРАФІКА
За тиждень із 27 жовтня по 3 листопада 2024 року російська армія втратила близько 10 050 осіб особового складу, а також 1550 одиниць озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Так, за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада 2024 року втрати противника становлять близько 10 050 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 69 танків;
- 168 бойових броньованих машин;
- 265 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 600 одиниць автотехніки;
- 42 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 388 БпЛА ОТР.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 699 090 російських загарбників.
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Да при такіх втратах, кацапи б вже через два місяці втратили спроможність наступати!
А вони нарощують темпи наступу!!!
Кому ви ці втрати 10000 на тиждень втираєте?!