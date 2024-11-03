Сили оборони за тиждень ліквідували 10 050 окупантів і знищили 1550 одиниць озброєння та військової техніки. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 27 жовтня по 3 листопада 2024 року російська армія втратила близько 10 050 осіб особового складу, а також 1550 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада 2024 року втрати противника становлять близько 10 050 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

69 танків;

168 бойових броньованих машин;

265 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

10 установок ППО;

600 одиниць автотехніки;

42 одиниці спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 388 БпЛА ОТР.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 699 090 російських загарбників.