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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сили оборони за тиждень ліквідували 10 050 окупантів і знищили 1550 одиниць озброєння та військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ за тиждень

За тиждень із 27 жовтня по 3 листопада 2024 року російська армія втратила близько 10 050 осіб особового складу, а також 1550 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Так, за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада 2024 року втрати противника становлять близько 10 050 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 69 танків;
  • 168 бойових броньованих машин;
  • 265 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 600 одиниць автотехніки;
  • 42 одиниці спецтехніки.

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Втрати армії РФ

Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 388 БпЛА ОТР.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 699 090 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146) знищення (7692) Павлюк Олександр (216)


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Брехня. Уведена в ранг державної політики. Як і нескінченні "переможні" марафони і відосіки з художніми монологами з метою відвернути увагу Українців від повного провалу зовнішньої і внутрішньої політики продажного брехливо режиму. Від бездарності і продажності вищого політичного і військового керівництва країни. Ворог захоплює нашу землю, міста і села "сємімільнимі шагамі", руйнує Україну .
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03.11.2024 14:23 Відповісти
Чим гірше ситуація на фронті, тим грандіозніша брехня про втрати ворога.
Да при такіх втратах, кацапи б вже через два місяці втратили спроможність наступати!
А вони нарощують темпи наступу!!!
Кому ви ці втрати 10000 на тиждень втираєте?!
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03.11.2024 15:36 Відповісти
 
 