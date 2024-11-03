Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 699 090 осіб (+1410 за добу), 9182 танки, 20 086 артсистем, 18 523 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 699090 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 699090 (+1410) осіб,
танків ‒ 9182 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 18523 (+36) од,
артилерійських систем – 20086 (+10) од,
РСЗВ – 1244 (+0) од,
засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70),
крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46) од,
спеціальна техніка ‒ 3584 (+1)
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41 920 за місяць
107 520 за сезон
А м'ясо з країни переможного чучхє - про це все: 1. не знає. 2. хєр в кого що зможе вимагати. 3. навіть драпанути з фронту - КУДИ? Мовний бар'єр дуже великий та й драпати - 7000 кілометрів по прямій, через країну, де ксенофобія зашкалює...
Тож "або зніміть хрестик, або труси вдягніть" - у вас явно якісь проблеми з когнітивним мисленням. Тобто - не можете логічно мислити.
Звідси - і дивізія північнокорейців...
а проблема у них з робочими місцями не тому, що люди зникли, а тому що вони звалили на воєнні заводи працювати, де платять в рази більше, ніж на звичайній роботі. поки у них є ще бабло вони будуть продовжувати і далі таку контрактову мобілізацію. проте це ненадовго. якщо з наступного року трохи обвалять ціни на нафту, то там повзучий песець може до літа вже прилізти до них. буде видно.
ББМ і БПЛА на шляху в 19 000, хто буде перший, я за обидві "Бе"
105! одиниць техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня трохи активізувалась, чумардоси файно, решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 699 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Зє- перемоги..виборів в 1993-му та 2019-му......
Не тре применшувати і перебільшувати.
8:1 і знову 8:1 ось і маємо 700:87,5 і 87,5: 10,9
Безвісти пропали - 27 мінімум (було).
Якщо у нас втрати по відношенню до кацапів 1:2, 1:3 то це ще оптимістичні заяви.
У кацапів тотальна перевага по арті, дорогах, кабах.
Харків, Дніпро, Одеса, тимчасово окупований Донецьк, також "мільйоники" але в твоїй методичці про це й слова нема - інші великі міста.
Тотальна перевага по дорогах???
Що за пекельні борошна?
Подивись на цвинтарь - ти хоч маєш уяву що це взагалі таке, бо кладовище нікуди не ділось.
007 спалився після того як завис на фразі - одягни на ..уй шапку бо вуха відморозиш.
Жодні переговори його вже хрін спинять. Хіба що повне прийняття його ультиматумів.
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08:00 | 03.11.2024
У жовтні 2024 року російські окупаційні війська значно інтенсифікували наступальні дії, що спричинило рекордні показники https://sprotyv.info/analitica/armiya-rf-nese-vtrati-yakih-navit-srsr-ne-zaznavav-u-konfliktah-pislya-drugo%d1%97-svitovo%d1%97-vijni/ втрат у ворога. Командування РОВ намагається до кінця року вирішити низку завдань, що тягне за собою залучення надмірного ресурсу, зокрема дефіцитного.
Втрати особового складу
У жовтні російські окупаційні війська (РОВ) встановили абсолютний рекорд втрат в особовому складі - 41 980. Це найбільші втрати РОВ за місяць від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Загалом втрати особового складу окупаційних військ у 2024 р. демонструють найвищий показник і за підсумками цього року перевищать сумарні втрати російських окупантів за 2022 та 2023 роки.
Нагадаю, що втрати у 2022 році у РОВ склали 92 920 особового складу, у 2023 р. 253 290 о/с, а за неповний 2024-й - уже 336 400.
Такі високі показники обумовлені тим, що піхота стає превалюючим наступальним потенціалом, тоді як техніка - дефіцитнішою.
Також варто зазначити, що втрати РОВ понад 40 тисяч на місяць ускладнюють процес повної компенсації за рахунок мобілізаційних процесів.
Втрати танків
У жовтні російські окупанти втратили 279 танків.
Це далеко не рекорд, не срібло і навіть не бронза. Однак це яскравий показник того, які справи з танками в окупаційних військ, адже при настільки інтенсивних наступальних діях танки використовуються набагато рідше, ніж ББМ.
І цей показник лише підтверджує той факт, що запаси танків на складах та арсеналах зберігання в росії виснажені, а ті, що у строю, намагаються максимально економити.
Втрати бойових броньованих машин
У жовтні 2024 року було встановлено абсолютний рекорд втрати ББМ російськими окупаційними військами - 923.
Нагадаю, що абсолютний рекорд у цій категорії було встановлено РОВ у березні 2022 року - 889, і з того часу жодного разу не вдавалося його побити. Так, до нього підбиралися дуже близько, але перевершити жодного разу не могли.
Нині цей показник зумовлений, звичайно ж, активізацією окупаційних військ за низкою напрямків та з поверненням до практики механізованих штурмів. З ББМ ситуація у ворога не краща, ніж із танками в питаннях комплектації підрозділів, але в кількісному співвідношенні їх усе ж таки більше, а тому й застосовують при механізованих штурмах їх частіше.
Очевидно, що до кінця року інтенсивність наступу РОВ не знизиться, а це означає, що цей показник втрат триматиме високу планку щонайменше в найближчі 2-3 місяці.
Втрати ствольної артилерії
У жовтні втрати ствольної артилерії у РОВ не показали рекорду, але зберегли досить високий показник - 1184 одиниці.
Втрати РСЗВ
Минулого місяця російські окупаційні війська позбулися 40 реактивних систем залпового вогню.
Це середньостатистичний показник останніх місяців, і навряд чи в цій категорії ми побачимо радикальні зміни фактично до кінця війни. Хіба що лише у разі глибокого та дуже стрімкого прориву Сил оборони України на театрі бойових дій. Але найближчим часом таких дій не передбачається, а коли вони можуть бути реалізовані, то компонентів РСЗВ у такій кількості, щоби встановити рекорд, на ділянці прориву просто вже може й не бути.
Втрати ППО
Категорія ППО російських окупантів у жовтні показала 31 втрачений комплекс.
Ті, хто стежить за ... оглядами місячних втрат РОВ, добре знають, що це середньостатистичний показник, який зокрема демонструє те, що військово-промисловий комплекс росії зараз не в змозі на місяць компенсувати втрати протиповітряної оборони ні новою продукцією, ні відновленою. ППО - це категорія, яка вже давно в російських військ у "мінусі".
Втрати автотранспорту
Минулого місяця РОВ цілком очікувано та вкотре незмінно встановили абсолютний рекорд у втратах автомобільного транспорту - 2417.
Знову ж таки, причини таких втрат усім уже добре відомі - дефіцит у військах танків, ББМ та бронеавтомобілів. Саме тому велика кількість неспеціалізованого цивільного автотранспорту застосовується не за призначенням - не просто поблизу й безпосередньо на лінії зіткнення, а й під час штурмових дій РОВ.
Втрати спецтехніки
Також традиційно високий показник втрат - 265, хоч і не рекорд.
Причини незмінно пов'язані з тим, що РОВ змушені проводити інженерні роботи не лише поблизу лінії зіткнення, та зі спробами максимально евакуювати пошкоджену дефіцитну техніку з поля бою, а й з активізацією з вересня російських військ у Курській області.
Висновки
Командування російських окупаційних військ намагається до кінця року вирішити цілу низку завдань як в Україні, так і на своїй території - у Курській області. Все це призводить до більш інтенсивних, агресивних наступальних дій в умовах наявності великої кількості людського ресурсу, але вкрай дефіцитної механізованої компоненти.
Без збалансованої підтримки піхоти цією компонентою перша в ході виконання бойових завдань зазнає більше втрат. Відсутність спеціалізованої техніки та спроби замінити танки бойовими броньованими машинами, а ББМ цивільним автотранспортом призводять до відповідних втрат і в цих категоріях.
В умовах ігнорування командуванням РОВ фактору високих втрат і форсування подій вищим військово-політичним керівництвом росії можна з упевненістю говорити про те, що листопад і грудень 2024 року будуть не менш урожайними на втрати російських військ в Україні.
Демілітаризація та денацифікація армії росії проходить строго за планом."
Стаття хоч і датована третім листопада втрати в ньому (вже 2 680) не враховані, тобто чумардосів загальна кількість становила 696 410 тушок.
92 920+253 290+336 400=682 610
Все тому, що у 22 році чумардосів було 106 720
Перитет 24=22+23 буде досягнуто за пару тижнів
ББМ 889
Цікаво що в розрахунок 1 березня не береться (30 од) бо фактично то втрати за 28 лютого і 1 квітня (16 од) чомусь також не береться, хоча це втрати за 31 березня.
Отож
або 919 суто по календарю (датам публікації),
або 905 що відповідає дійсності
Проте жовтневий рекорд у 923 ББМ як не рахуй залишається рекордом