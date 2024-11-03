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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 699 090 человек (+1410 за сутки), 9182 танка, 20 086 артсистем, 18 523 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 699090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 699090 (+1410) человек,

танков - 9182 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 18523 (+36) ед,

артиллерийских систем - 20086 (+10) ед,

РСЗО - 1244 (+0) ед,

средства ППО - 994 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18187 (+70),

крылатые ракеты - 2629 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28160 (+46) ед,

специальная техника - 3584 (+1)

Читайте также: Оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов на Приднепровском направлении, их потери на юге составляют более 50 человек за сутки, - Силы обороны

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19882) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3763) уничтожение (7379)


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Топ комментарии
+28
Минув 3910 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня трохи активізувалась, чумардоси файно, решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 699 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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03.11.2024 08:16 Ответить
+21
1 740 за добу
41 920 за місяць
107 520 за сезон
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03.11.2024 08:15 Ответить
+15
Якби це було так, не збирали б по всьому світу альтернативно одарених і тим паче пухихлик своє стадо не віддавав.
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03.11.2024 08:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦Хтось знає який рекорд по живій силі? 🤔
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03.11.2024 07:57 Ответить
1 740 за добу
41 920 за місяць
107 520 за сезон
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03.11.2024 08:15 Ответить
Ше 2 р назад писав шо при втратах 2 млн на рашці може хтось почухається
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03.11.2024 07:58 Ответить
Це за умови якщо буде стільки жмурів. А поки що в них за добу на війні гине менше ніж у цивільному житті
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03.11.2024 08:00 Ответить
Якби це було так, не збирали б по всьому світу альтернативно одарених і тим паче пухихлик своє стадо не віддавав.
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03.11.2024 08:21 Ответить
А чого ж не збирати - коли на одного пупса потрібно в шість разів менше як на кацапа
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03.11.2024 08:46 Ответить
І дійсно, де кацапи і де міжнародне право, тим паче що за мздою гутерриш особисто прибігає.
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03.11.2024 08:58 Ответить
Тут є ще один важливий нюанс. В самій засрашці потенційні смертники вже знають, що в цій війні, аби хоч щось робити на полі бою, треба не тільки тіло та ак/пкм в лапах, але і арта, РЕР, РЕБ, дронів більше за людей і тре різних типів дронів та навички роботи з ними. Саме тому, що ситуація з забезпеченням того півмільйонного війська всим цим не настільки класна, як хочуть нам показати зрадойоби, кількість кацапів, яка бажає підписати контракт смертника - стрімко скорочується, з-за чого цінник вже підскочив до 2.5 мільйонів срублів в деяких регіонах засрашки.

А м'ясо з країни переможного чучхє - про це все: 1. не знає. 2. хєр в кого що зможе вимагати. 3. навіть драпанути з фронту - КУДИ? Мовний бар'єр дуже великий та й драпати - 7000 кілометрів по прямій, через країну, де ксенофобія зашкалює...
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03.11.2024 08:52 Ответить
Якби потік не вичерпувався, дивізію північно-корейців (з власним командуванням аж до генералів включно) не було б потреби замовляти, навчати, оснащувати.

Тож "або зніміть хрестик, або труси вдягніть" - у вас явно якісь проблеми з когнітивним мисленням. Тобто - не можете логічно мислити.
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03.11.2024 09:00 Ответить
при 140 лямах насілєнія потік м'яса вичерпався? ні. зовсім ні. просто на контракт стали менше йти. всього лиш. тому вони і купляють зараз м'ясо в ина. проте в них завжди на крайняк припасена примусова мобілізація. і вона буде. просто вони рахують, що з контрактників, які взяли бабло то і спрос має бути вищим і мотивація, аніж в мобілізованих. тож не треба себе тішити ілюзіями, що там нема вже кому воювати. є там у них того м'яса ще багато. техніки там вже все менше і менше, а от м'яса там ще достатньо.
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03.11.2024 13:25 Ответить
Щось собі вигадав і сам з цим і сперечаєшся (це до речі, ознака шизофренії). Де я написав, що в засрашці зменшилась кардинально кількість населення чи "м'яса"? Або - ДЕ ти вичитало, путеньке, що в засрашці буде "нова мобілізація"? До твого відома: мобілізація в засрашці оголошена указом ***** 21.09.2022 і не переривалась ні на хвилину. Щодо цього навіть є рішення їхнього верховного суду - мобілізація триває до указу *********** щодо її припинення, а такого указу не було. Але правда в тому, що "хвиля" примусової мобілізації 2022 року викликала таку реакцію населення, що черги на еміграцію перевищіли всі совкові рекорди, а по засрашці восени 2022 почали реально десятками горіти воєнкомати - і як результат, в засрашці рекорди кадрової нестачі у всіх галузях економіки. Саме тому міннападу рашки вимушене заманювати смертників мільйонами срублів на одноразові виплати та побудована ціла система обману та примусу до підписання контрактів. Яка теж вже почала давати збої, бо навіть за 2.5 мільйони срублів - потік смертників став ріденький. А якість, відповідно, значно погіршилась. Бо на вірну смерть ідуть не молоді-здорові, а ті вишкребки, в яких це єдиний шанс в житті хоч якісь гроші отримати (на борги, сім'ю тощо).

Звідси - і дивізія північнокорейців...
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03.11.2024 15:04 Ответить
та все так. в загальному.. мобілізація там не припинялась, вона зараз у формі контрактів. звісно, шо нема там багато таких дурних, які свідомо за гроші підуть на забій. тому і збільшують виплати по контракту, щоб і далі продовжувати заманювати на контракт. в тому числі і корейців. і коли бажаючих чи дурних на контракт буде все менше і менше, вони вдадуться до примусової форми мобілізації. зараз у цьому в них немає потреби, бо фронт у них не тріщить, навпаки, вони лізуть вперед. стосовно бунтів. хм. хотілося би у це вірити, проте реальність може бути іншою. вони зробили висновки з того позору, коли табунами втікали в Грузію, Казахстан та інші країни. тепер у них реально вже запрацював той закон про електронні повістки. вони вже сформували електронну базу потенційних чмобіків у 15-18 лямів голів, яким як тільки прийде електронна повістка в "госуслугі", автоматично буде бан на виїзд за бугор. хіба що тільки стежками через гори чи умовну Тису будуть там драпати. до того ж вони може вже і зараз надсилають вибірково ті електронні повістки, а вже коли прийде, то на контракт розводять, щоб підписав.
а проблема у них з робочими місцями не тому, що люди зникли, а тому що вони звалили на воєнні заводи працювати, де платять в рази більше, ніж на звичайній роботі. поки у них є ще бабло вони будуть продовжувати і далі таку контрактову мобілізацію. проте це ненадовго. якщо з наступного року трохи обвалять ціни на нафту, то там повзучий песець може до літа вже прилізти до них. буде видно.
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03.11.2024 18:13 Ответить
Й*бана орда
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03.11.2024 07:59 Ответить
ББМ 1 763 з початку осені, осінь 23-го 1 759. Можливо до 19 тисяч і дотянуть за рахунок БРДМ-1, цікаво що ще відкопають, броньовик з якого виступав лисий більшовик.
ББМ і БПЛА на шляху в 19 000, хто буде перший, я за обидві "Бе"
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03.11.2024 08:12 Ответить
Минув 3910 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня трохи активізувалась, чумардоси файно, решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 699 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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03.11.2024 08:16 Ответить
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03.11.2024 08:21 Ответить
судячи з того, як просувається кацапня на захід, ці дані більше схожі на заспокійливе для бзделенського і для тебе.
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03.11.2024 09:41 Ответить
Ванька, йди за кораблем ...
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03.11.2024 13:45 Ответить
навзаєм, муділо
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03.11.2024 16:43 Ответить
Завтра вже округлиться до 700000!
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03.11.2024 09:17 Ответить
Сьогодні. Завтра тільки цифри оприлюднять.
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03.11.2024 10:29 Ответить
В прошлом году на Хеллоуин был юбилей, если не ошибаюсь, 300 тысяч. В этом году вата немного припозднилась с круглой цифрой! На Рождество в прошлом году тоже была круглая цифра! Ждём и верим!
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03.11.2024 11:16 Ответить
699 це військові втрати, зокрема, поранені.
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03.11.2024 10:36 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.11.2024 08:17 Ответить
Якщо "прикинути" втрати України, то за підрахунками, що робили у військовій академії у мирні часи, вони складають близько 200 тисяч особового складу загальних втрат.
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03.11.2024 08:25 Ответить
Це, курва, ціна Зє- перемоги...
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03.11.2024 08:27 Ответить
Це, курва, ціна Зє- перемоги..виборів в 1993-му та 2019-му......
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03.11.2024 09:07 Ответить
А в 2010 теж голоснули щиро..
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03.11.2024 09:31 Ответить
В дупу совкові академії. Десь 88 тисяч загальні втрати з яких днсь 11 тисяч загиблих, що також не мало. Слава і вічна пам'ять героям.
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03.11.2024 08:42 Ответить
Які 11 ? Якщо Зе* вже про 32 казав рік тому. І це підтверджені.
Не тре применшувати і перебільшувати.
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03.11.2024 10:38 Ответить
32 це загальні втрати разом з пораненими. Оскільки в цій війні поранення в переважній більшості вибухово-осколкові (не кульові як було попередньо) то велика кількість інвалідності. Проте завдяки медикам вісім з дев'яти виживають. Втрати вісім до одного, це загальновизнане мінімальне співвідношення і існує припущення що більш реальне це 10 а то і 11 до одного. Вчора наші "Едельвейси" баз втрат зі своєї сторони мінуснули 6 танків, 9 БМП, 19 кацапів і ще 23 затрьохсотитли (виживуть максимум 4-5).
8:1 і знову 8:1 ось і маємо 700:87,5 і 87,5: 10,9
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03.11.2024 11:13 Ответить
Не тре применшувати і перебільшувати - 32 це загиблі підтверджені (було).
Безвісти пропали - 27 мінімум (було).
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03.11.2024 12:59 Ответить
Серйозно??? Подивись на цвинтарі в Києві, Львові і інших великих містах України 🤦🤦
Якщо у нас втрати по відношенню до кацапів 1:2, 1:3 то це ще оптимістичні заяви.
У кацапів тотальна перевага по арті, дорогах, кабах.
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03.11.2024 17:07 Ответить
Звісно що тобі з торонтівки видніше.
Харків, Дніпро, Одеса, тимчасово окупований Донецьк, також "мільйоники" але в твоїй методичці про це й слова нема - інші великі міста.

Тотальна перевага по дорогах???
Що за пекельні борошна?

Подивись на цвинтарь - ти хоч маєш уяву що це взагалі таке, бо кладовище нікуди не ділось.

007 спалився після того як завис на фразі - одягни на ..уй шапку бо вуха відморозиш.
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04.11.2024 03:32 Ответить
військові втрати, зокрема, поранені.
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03.11.2024 10:37 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.11.2024 08:27 Ответить
73% поміняли ікони.
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03.11.2024 08:54 Ответить
Не кощнствуйте! ☹️😠
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03.11.2024 09:29 Ответить
Ви ж не мусульманка ?
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03.11.2024 10:39 Ответить
Я христианка, но у нас с мусульманами один прародитель Авраам! 😊 Читайте Библию и вы многое поймёте...
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03.11.2024 15:02 Ответить
Ну да. Заодно і Коран !!
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03.11.2024 19:12 Ответить
Зелепуги не відчувають різниці між блюзнірством і гумором?
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03.11.2024 11:22 Ответить
Нiт!
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03.11.2024 14:45 Ответить
*уйло пішло ва-банк. Якийсь інший на місці *уйла вже давно зупинив би оцю мясорубку.
Жодні переговори його вже хрін спинять. Хіба що повне прийняття його ультиматумів.
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03.11.2024 09:05 Ответить
***** знає, що в нього на Банковій потужна 5та колона, тому і не спиняється ...
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03.11.2024 09:57 Ответить
Якби так було, йому не треба було б стільки втрачати своїх людей і не клянчити свіжих чучхе.
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03.11.2024 10:41 Ответить
https://sprotyv.info/analitica/armiya-rosi%d1%97-zaznala-rekordnih-vtrat-v-ukra%d1%97ni-z-pochatku-povnomasshtabno%d1%97-vijni-analiz-za-misyacz/ @ "Армія росії зазнала рекордних втрат в Україні з початку повномасштабної війни: аналіз за місяць (жовтень 2024)

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsprotyv.info%2Fanalitica%2Farmiya-rosi%25d1%2597-zaznala-rekordnih-vtrat-v-ukra%25d1%2597ni-z-pochatku-povnomasshtabno%25d1%2597-vijni-analiz-za-misyacz%2F

08:00 | 03.11.2024

У жовтні 2024 року російські окупаційні війська значно інтенсифікували наступальні дії, що спричинило рекордні показники https://sprotyv.info/analitica/armiya-rf-nese-vtrati-yakih-navit-srsr-ne-zaznavav-u-konfliktah-pislya-drugo%d1%97-svitovo%d1%97-vijni/ втрат у ворога. Командування РОВ намагається до кінця року вирішити низку завдань, що тягне за собою залучення надмірного ресурсу, зокрема дефіцитного.

Втрати особового складу

У жовтні російські окупаційні війська (РОВ) встановили абсолютний рекорд втрат в особовому складі - 41 980. Це найбільші втрати РОВ за місяць від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Загалом втрати особового складу окупаційних військ у 2024 р. демонструють найвищий показник і за підсумками цього року перевищать сумарні втрати російських окупантів за 2022 та 2023 роки.

Нагадаю, що втрати у 2022 році у РОВ склали 92 920 особового складу, у 2023 р. 253 290 о/с, а за неповний 2024-й - уже 336 400.

Такі високі показники обумовлені тим, що піхота стає превалюючим наступальним потенціалом, тоді як техніка - дефіцитнішою.

Також варто зазначити, що втрати РОВ понад 40 тисяч на місяць ускладнюють процес повної компенсації за рахунок мобілізаційних процесів.

Втрати танків

У жовтні російські окупанти втратили 279 танків.

Це далеко не рекорд, не срібло і навіть не бронза. Однак це яскравий показник того, які справи з танками в окупаційних військ, адже при настільки інтенсивних наступальних діях танки використовуються набагато рідше, ніж ББМ.

І цей показник лише підтверджує той факт, що запаси танків на складах та арсеналах зберігання в росії виснажені, а ті, що у строю, намагаються максимально економити.

Втрати бойових броньованих машин

У жовтні 2024 року було встановлено абсолютний рекорд втрати ББМ російськими окупаційними військами - 923.

Нагадаю, що абсолютний рекорд у цій категорії було встановлено РОВ у березні 2022 року - 889, і з того часу жодного разу не вдавалося його побити. Так, до нього підбиралися дуже близько, але перевершити жодного разу не могли.

Нині цей показник зумовлений, звичайно ж, активізацією окупаційних військ за низкою напрямків та з поверненням до практики механізованих штурмів. З ББМ ситуація у ворога не краща, ніж із танками в питаннях комплектації підрозділів, але в кількісному співвідношенні їх усе ж таки більше, а тому й застосовують при механізованих штурмах їх частіше.

Очевидно, що до кінця року інтенсивність наступу РОВ не знизиться, а це означає, що цей показник втрат триматиме високу планку щонайменше в найближчі 2-3 місяці.

Втрати ствольної артилерії

У жовтні втрати ствольної артилерії у РОВ не показали рекорду, але зберегли досить високий показник - 1184 одиниці.

Втрати РСЗВ

Минулого місяця російські окупаційні війська позбулися 40 реактивних систем залпового вогню.

Це середньостатистичний показник останніх місяців, і навряд чи в цій категорії ми побачимо радикальні зміни фактично до кінця війни. Хіба що лише у разі глибокого та дуже стрімкого прориву Сил оборони України на театрі бойових дій. Але найближчим часом таких дій не передбачається, а коли вони можуть бути реалізовані, то компонентів РСЗВ у такій кількості, щоби встановити рекорд, на ділянці прориву просто вже може й не бути.

Втрати ППО

Категорія ППО російських окупантів у жовтні показала 31 втрачений комплекс.

Ті, хто стежить за ... оглядами місячних втрат РОВ, добре знають, що це середньостатистичний показник, який зокрема демонструє те, що військово-промисловий комплекс росії зараз не в змозі на місяць компенсувати втрати протиповітряної оборони ні новою продукцією, ні відновленою. ППО - це категорія, яка вже давно в російських військ у "мінусі".

Втрати автотранспорту

Минулого місяця РОВ цілком очікувано та вкотре незмінно встановили абсолютний рекорд у втратах автомобільного транспорту - 2417.

Знову ж таки, причини таких втрат усім уже добре відомі - дефіцит у військах танків, ББМ та бронеавтомобілів. Саме тому велика кількість неспеціалізованого цивільного автотранспорту застосовується не за призначенням - не просто поблизу й безпосередньо на лінії зіткнення, а й під час штурмових дій РОВ.

Втрати спецтехніки

Також традиційно високий показник втрат - 265, хоч і не рекорд.

Причини незмінно пов'язані з тим, що РОВ змушені проводити інженерні роботи не лише поблизу лінії зіткнення, та зі спробами максимально евакуювати пошкоджену дефіцитну техніку з поля бою, а й з активізацією з вересня російських військ у Курській області.

Висновки

Командування російських окупаційних військ намагається до кінця року вирішити цілу низку завдань як в Україні, так і на своїй території - у Курській області. Все це призводить до більш інтенсивних, агресивних наступальних дій в умовах наявності великої кількості людського ресурсу, але вкрай дефіцитної механізованої компоненти.

Без збалансованої підтримки піхоти цією компонентою перша в ході виконання бойових завдань зазнає більше втрат. Відсутність спеціалізованої техніки та спроби замінити танки бойовими броньованими машинами, а ББМ цивільним автотранспортом призводять до відповідних втрат і в цих категоріях.

В умовах ігнорування командуванням РОВ фактору високих втрат і форсування подій вищим військово-політичним керівництвом росії можна з упевненістю говорити про те, що листопад і грудень 2024 року будуть не менш урожайними на втрати російських військ в Україні.

Демілітаризація та денацифікація армії росії проходить строго за планом."
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03.11.2024 13:24 Ответить
Два пункти не відповідають дійсності.
Стаття хоч і датована третім листопада втрати в ньому (вже 2 680) не враховані, тобто чумардосів загальна кількість становила 696 410 тушок.
92 920+253 290+336 400=682 610
Все тому, що у 22 році чумардосів було 106 720
Перитет 24=22+23 буде досягнуто за пару тижнів

ББМ 889
Цікаво що в розрахунок 1 березня не береться (30 од) бо фактично то втрати за 28 лютого і 1 квітня (16 од) чомусь також не береться, хоча це втрати за 31 березня.
Отож
або 919 суто по календарю (датам публікації),
або 905 що відповідає дійсності
Проте жовтневий рекорд у 923 ББМ як не рахуй залишається рекордом
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03.11.2024 14:30 Ответить
 
 