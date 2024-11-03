УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4685 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 060 11

Бійці 68 ОЄБр влучно атакують з неба двох російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша виявили російських загарбників і почали скидати з дрона боєприпаси. За допомогою кількох скидів вдалося ліквідувати щонайменше двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Росіянин риється по кишенях ліквідованого окупанта: "Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146) Донецька область (8925) 68 окрема єгерська бригада (82)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
знов дуже дуже...шкода зайвих ***********...
показати весь коментар
03.11.2024 12:05 Відповісти
+8
Мальчікі в трусіках Мальчікі без трусіков.....
показати весь коментар
03.11.2024 12:11 Відповісти
+5
Завтра невеличке свято, буде 700 000 дохлих орків.
показати весь коментар
03.11.2024 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знов дуже дуже...шкода зайвих ***********...
показати весь коментар
03.11.2024 12:05 Відповісти
Это при нормальной власти должны были делать минометчики,но наши гении решили что лучше за каждым пехотинцем гоняться высокотехнологичными дронами.Были бы части укомплектованны минометами и минами хрен бы оркам удавались мясные штурмы.
показати весь коментар
03.11.2024 12:13 Відповісти
не пиши дурню
"мясний штурм" - коли знищується багато піхоти при штурмі - тому за визначенням працює достатньо мінометів, артилерії та дронів.
Якщо не працюють міномети, артилерія та дрони - то це вже не "мясний штурм" а просування піхоти без суттєвих втрат.
наступне "мясні штурми" завжди приносять просування - бо в тому їх суть за визначенням - посилати на убой кацапів до тих пір поки на позиціях не закінчаться боеприпаси - це може бути день, два, тиждень...
показати весь коментар
03.11.2024 13:33 Відповісти
Тоесть в вермазте дураки были когда целые батальоны минометами выкашивали и к нижнему комменту когда есть Мавики то миномет бьет без промаха.
показати весь коментар
03.11.2024 16:02 Відповісти
Я до того що "мясний штурм" - за означенням, коли є ВЕЛИКА втрата піхоти - а значить ВСЯ артилерія працює справно.
показати весь коментар
03.11.2024 17:23 Відповісти
Хєр ти з міномета так влучиш...і знову ж таки скидають туж саму 60мм міну...
показати весь коментар
03.11.2024 15:49 Відповісти
Чудова робота! Але перший... Епіцентр - це безпечно!)))
показати весь коментар
03.11.2024 12:07 Відповісти
Мальчікі в трусіках Мальчікі без трусіков.....
показати весь коментар
03.11.2024 12:11 Відповісти
Это наш ответ на небольшие кацапские продвижения -
Росіяни окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині - DeepState
показати весь коментар
03.11.2024 12:29 Відповісти
Завтра невеличке свято, буде 700 000 дохлих орків.
показати весь коментар
03.11.2024 12:33 Відповісти
Квадробер на последней
показати весь коментар
04.11.2024 09:07 Відповісти
 
 