Бійці 68 ОЄБр влучно атакують з неба двох російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині воїни 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша виявили російських загарбників і почали скидати з дрона боєприпаси. За допомогою кількох скидів вдалося ліквідувати щонайменше двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
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+8 Luk Viktor
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+5 Огусто
показати весь коментар03.11.2024 12:33 Відповісти Посилання
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"мясний штурм" - коли знищується багато піхоти при штурмі - тому за визначенням працює достатньо мінометів, артилерії та дронів.
Якщо не працюють міномети, артилерія та дрони - то це вже не "мясний штурм" а просування піхоти без суттєвих втрат.
наступне "мясні штурми" завжди приносять просування - бо в тому їх суть за визначенням - посилати на убой кацапів до тих пір поки на позиціях не закінчаться боеприпаси - це може бути день, два, тиждень...
Мальчікі в трусікахМальчікі без трусіков.....
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