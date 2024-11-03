Росіянин риється по кишенях ліквідованого окупанта: "Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить". ВIДЕО 18+
На Запорізькому напрямку фронту український дрон зафільмував, як російський загарбник рився по кишенях свого ліквідованого "товариша".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить, каже "що ж в тебе є, дай по карманах подивлюся", - коментує це відео наш військовий.
Топ коментарі
+9 Oleksiy Tym
показати весь коментар03.11.2024 10:29 Відповісти Посилання
+7 mrSmith
показати весь коментар03.11.2024 10:27 Відповісти Посилання
+5 gr1959
показати весь коментар03.11.2024 10:39 Відповісти Посилання
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До цього реготали що в кацапів техніка. 50-х років, тепер нова тема буде.
тут на Цензорі недавно так Пороха називали.
тупим скотам - пох!
"новітній танк "армата" до сих пір на фронті не з'являвся.
В кацапів є Т-90 практично така сама машина як Т-84, але у кацапів він у серійному виробництві, щодня сходить з конвеєру, а наш тільки у вікіпедії можна побачити.
В кацапів є Іскандер а ми що маємо?!
Ракетний комплекс Грім теж тільки фоточки да розповіді, а за три роки жодного екземпляра не випустили!