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Новини Відео Війна
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Росіянин риється по кишенях ліквідованого окупанта: "Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить". ВIДЕО 18+

На Запорізькому напрямку фронту український дрон зафільмував, як російський загарбник рився по кишенях свого ліквідованого "товариша".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить, каже "що ж в тебе є, дай по карманах подивлюся", - коментує це відео наш військовий.

Дивіться: Тіла окупантів розлетілися у різні боки від підриву російської "буханки". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) Запорізька область (3779)


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Топ коментарі
+9
тупим баранам допоможе зрозуміти слово "мародер"
тут на Цензорі недавно так Пороха називали.
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03.11.2024 10:29 Відповісти
+7
Це нам дуже допоможе.
До цього реготали що в кацапів техніка. 50-х років, тепер нова тема буде.
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03.11.2024 10:27 Відповісти
+5
" *****, куди він сспрятал стіралку ? "
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03.11.2024 10:39 Відповісти
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Це нам дуже допоможе.
До цього реготали що в кацапів техніка. 50-х років, тепер нова тема буде.
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03.11.2024 10:27 Відповісти
тупим баранам допоможе зрозуміти слово "мародер"
тут на Цензорі недавно так Пороха називали.
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03.11.2024 10:29 Відповісти
мені один дописувач якось відписав геніальнєйшу вещь!

тупим скотам - пох!

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03.11.2024 11:14 Відповісти
Не придумуйте. Який ще "мародер"? Він же "барига"!
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03.11.2024 12:04 Відповісти
Той хто перший обізвав "барига" тепер в касапській грузії на зоні, куди його закрили скацаплені *********** "бариги". карма.
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03.11.2024 13:46 Відповісти
то у Вас пам'ять коротка - саме так і називали
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03.11.2024 14:40 Відповісти
Типу для підняття патріотизму і бойового духу. Якось чхати на такі відео. Там русня по кишеням нишпорить, а у нас бухгалтер в багажнику 4,5 ляма Євро возить
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03.11.2024 13:28 Відповісти
А яка у кацапів техніка? З майбутнього? Зі сховищ ссср, що формувалися з 50-х.
"новітній танк "армата" до сих пір на фронті не з'являвся.
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03.11.2024 13:51 Відповісти
А де наш «новітній танк» Т-84 «Оплот»?
В кацапів є Т-90 практично така сама машина як Т-84, але у кацапів він у серійному виробництві, щодня сходить з конвеєру, а наш тільки у вікіпедії можна побачити.
В кацапів є Іскандер а ми що маємо?!
Ракетний комплекс Грім теж тільки фоточки да розповіді, а за три роки жодного екземпляра не випустили!
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03.11.2024 15:45 Відповісти
А КРОВЯНКУ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ !?)
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03.11.2024 10:30 Відповісти
" *****, куди він сспрятал стіралку ? "
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03.11.2024 10:39 Відповісти
Єто для вдови гостинці!
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03.11.2024 11:37 Відповісти
Доктор Геббельс, висловився про це лайно досить влучно.
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03.11.2024 13:21 Відповісти
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03.11.2024 13:33 Відповісти
 
 