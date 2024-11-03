Росіянин риється по кишенях ліквідованого окупанта: "Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить". ВIДЕО 18+

На Запорізькому напрямку фронту український дрон зафільмував, як російський загарбник рився по кишенях свого ліквідованого "товариша".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Справжній "побратим", - ножика спи#див, он ще щось мародерить, каже "що ж в тебе є, дай по карманах подивлюся", - коментує це відео наш військовий.

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