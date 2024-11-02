Тіла окупантів розлетілися у різні боки від підриву російської "буханки". ВIДЕО

На Донеччині на протитанковій міні ТМ-62 підірвалася російська "Буханка", набита солдатами РФ. Внаслідок вибуху УАЗ-452, тіла окупантів розлетілися у різні боки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Один з росіян, дуже схоже, спробував прорватися на орбіту, проломивши своєю безглуздою головою дах "буханки", - додали у публікації.

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