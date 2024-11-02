Тіла окупантів розлетілися у різні боки від підриву російської "буханки". ВIДЕО
На Донеччині на протитанковій міні ТМ-62 підірвалася російська "Буханка", набита солдатами РФ. Внаслідок вибуху УАЗ-452, тіла окупантів розлетілися у різні боки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Один з росіян, дуже схоже, спробував прорватися на орбіту, проломивши своєю безглуздою головою дах "буханки", - додали у публікації.
Топ коментарі
+15 krot_lub
показати весь коментар02.11.2024 17:02 Відповісти Посилання
+10 Urs
показати весь коментар02.11.2024 17:40 Відповісти Посилання
+8 василий граздич #461347
показати весь коментар02.11.2024 17:42 Відповісти Посилання
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