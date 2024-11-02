УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4740 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 498 23

Тіла окупантів розлетілися у різні боки від підриву російської "буханки". ВIДЕО

На Донеччині на протитанковій міні ТМ-62 підірвалася російська "Буханка", набита солдатами РФ. Внаслідок вибуху УАЗ-452, тіла окупантів розлетілися у різні боки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Один з росіян, дуже схоже, спробував прорватися на орбіту, проломивши своєю безглуздою головою дах "буханки", - додали у публікації.

Дивіться: Сили оборони уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
дуже небезпечний автомобіль, купи не тримається.
показати весь коментар
02.11.2024 17:02 Відповісти
+10
це був пілот буханки. У нього сидіння обладнане катапультою на випадок ураження.
показати весь коментар
02.11.2024 17:40 Відповісти
+8
буханка з мьясом )))
показати весь коментар
02.11.2024 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дуже небезпечний автомобіль, купи не тримається.
показати весь коментар
02.11.2024 17:02 Відповісти
Нормально. Побольше буханок на фронт. Побольше рашистов в этих буанках.
показати весь коментар
02.11.2024 17:14 Відповісти
"Паааєхааалі!"
показати весь коментар
02.11.2024 17:18 Відповісти
Позаєхавшиє.
показати весь коментар
02.11.2024 17:29 Відповісти
це був пілот буханки. У нього сидіння обладнане катапультою на випадок ураження.
показати весь коментар
02.11.2024 17:40 Відповісти
катапультою буханку укомплектували - але забули парашут в катапульту спорядити
показати весь коментар
02.11.2024 18:43 Відповісти
парашути не треба, бо катапультуються зразу у партер.
показати весь коментар
02.11.2024 18:57 Відповісти
партер уже весь занятий - балкон .....
а для "парашутистів" із КНДР тільки стоячі місця ...
показати весь коментар
02.11.2024 19:08 Відповісти
там партер бескінечний. Якби залишився тільки балкон, то кацапи так би не перли на концерт.
показати весь коментар
02.11.2024 20:40 Відповісти
чІкалов, мабуть....
показати весь коментар
03.11.2024 17:41 Відповісти
буханка з мьясом )))
показати весь коментар
02.11.2024 17:42 Відповісти
як тобі таке , Ілон Маск ?
показати весь коментар
02.11.2024 17:42 Відповісти
Супер!!!ЗСУ найкращі!!!Оркам-літунам міцного здоров'я!!!
показати весь коментар
02.11.2024 17:45 Відповісти
Мабуть у середині були циркові акробати!
показати весь коментар
02.11.2024 18:11 Відповісти
Та ні.. То вони на останок хотіли свої мокшанські болота побачити!
показати весь коментар
02.11.2024 20:37 Відповісти
Великолепная жесть .
показати весь коментар
02.11.2024 18:26 Відповісти
Сподіваюсь всі пасажири там подохли!!
показати весь коментар
02.11.2024 18:32 Відповісти
Той кацап, що полетів найвище, мріяв стати пілотом, але його посадили водієм на "буханку". В Україні його мрії збулися, він легко взлетів, але не так приземлився. Буває!
показати весь коментар
02.11.2024 18:37 Відповісти
Гарний підрив.За "буханками"слід полювати, це в основному штабне авто
показати весь коментар
02.11.2024 19:11 Відповісти
И разлетелись кацапы в разные стороны... Получается сею-вею-посеваю, налывайтэ бо сiдаю - скоро новый год.
показати весь коментар
02.11.2024 20:14 Відповісти
З одної "буханки" стільки добрива для української землі.
показати весь коментар
02.11.2024 20:17 Відповісти
навигатор для буханки пилотный проект!
показати весь коментар
04.11.2024 17:25 Відповісти
 
 