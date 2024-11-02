Сили оборони уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу. ВIДЕО
FPV-дронами прикордонники бригади "Гарт" уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу на Вовчанському напрямку. Підтверджено знищення щонайменше 4 окупантів, ще 5 поранено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
время
показати весь коментар02.11.2024 16:25 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль