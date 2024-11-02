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Сили оборони уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу. ВIДЕО

FPV-дронами прикордонники бригади "Гарт" уразили ворожі транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу на Вовчанському напрямку. Підтверджено знищення щонайменше 4 окупантів, ще 5 поранено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр дронами-камікадзе знищили два БТР окупантів, а також підірвали укриття мінометників. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) знищення (7692)


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Смерть кацапам!
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02.11.2024 16:25 Відповісти
 
 