РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8412 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 820 1

Силы обороны поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава. ВИДЕО

FPV-дронами пограничники бригады "Гарт" поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава на Волчанском направлении. Подтверждено уничтожение, по меньшей мере, 4 оккупантов, еще 5 - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Пограничники уничтожили орудия, военные автомобили, склады боекомплекта, а также ликвидировали пехоту врага. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6875) уничтожение (8001)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
02.11.2024 16:25 Ответить
 
 