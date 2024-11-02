Силы обороны поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава. ВИДЕО
FPV-дронами пограничники бригады "Гарт" поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава на Волчанском направлении. Подтверждено уничтожение, по меньшей мере, 4 оккупантов, еще 5 - ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
время
показать весь комментарий02.11.2024 16:25 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль