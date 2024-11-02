Пограничники уничтожили орудия, военные автомобили, склады боекомплекта, а также ликвидировали пехоту врага. ВИДЕО
Ударная беспилотная авиация Луганских пограничников ежедневно без остановки уничтожает вражеские позиции, технику и оккупантов в Донецкой области.
Операторы ударных дронов "Феникс" бригады "Помста" в течение прошлых нескольких дней на Краматорском направлении уничтожили орудия, военные автомобили и склады боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за прекрасне знищення кацапʼя на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️