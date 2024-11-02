РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8475 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 903 3

Пограничники уничтожили орудия, военные автомобили, склады боекомплекта, а также ликвидировали пехоту врага. ВИДЕО

Ударная беспилотная авиация Луганских пограничников ежедневно без остановки уничтожает вражеские позиции, технику и оккупантов в Донецкой области.

Операторы ударных дронов "Феникс" бригады "Помста" в течение прошлых нескольких дней на Краматорском направлении уничтожили орудия, военные автомобили и склады боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Боевой день с "Гострими Картузами": как бойцы штурмового отряда уничтожили цель противника стоимостью в 22 миллиона долларов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6875) уничтожение (8001)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нашим бійцям щира подяка і респект
за прекрасне знищення кацапʼя на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
02.11.2024 15:10 Ответить
Дроновиртуозы наши козаки. Это не лаптем щи хлебать... Хотя этим рашистам лучше дома было бы сидеть и этой национальной обувью хлебать что-то из замызганой каструли вроде вареной квашеной капусты. Дрысня была бы, но были бы не удобрением на просторах Украины.
показать весь комментарий
02.11.2024 15:38 Ответить
Кацап молился, что бы наш дронщик не промахнулся!
показать весь комментарий
03.11.2024 13:04 Ответить
 
 