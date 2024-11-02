Боевой день с "Гострими Картузами": как бойцы штурмового отряда уничтожили цель противника стоимостью в 22 миллиона долларов. ВИДЕО

Вашему вниманию - уникальные кадры охоты, как сами пилоты называют свою работу по логистическим путям российских захватчиков, прямо с позиции подразделения ударных дронов "Гострі Картузи" 2-го штурмового отряда ЦСП НГУ "Омега".

Именно эти ребята регулярно публикуют кадры целых кладбищ уничтоженной ими российской техники и так называемых "дорог смерти" российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подробнее о том, как украинские защитники уничтожили цель противника стоимостью в 22 миллионов долларов, - смотрите далее в репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.

