Боевой день с "Гострими Картузами": как бойцы штурмового отряда уничтожили цель противника стоимостью в 22 миллиона долларов. ВИДЕО
Вашему вниманию - уникальные кадры охоты, как сами пилоты называют свою работу по логистическим путям российских захватчиков, прямо с позиции подразделения ударных дронов "Гострі Картузи" 2-го штурмового отряда ЦСП НГУ "Омега".
Именно эти ребята регулярно публикуют кадры целых кладбищ уничтоженной ими российской техники и так называемых "дорог смерти" российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подробнее о том, как украинские защитники уничтожили цель противника стоимостью в 22 миллионов долларов, - смотрите далее в репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.
