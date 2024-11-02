Бойовий день з "Гострими Картузами": як бійці штурмового загону знищили ціль противника вартістю 22 мільйони доларів. ВIДЕО
До вашої уваги - унікальні кадри полювання, як самі пілоти називають свою роботу по логістичних шляхах російських загарбників, прямо з позиції підрозділу ударних дронів "Гострі Картузи" 2-го штурмового загону ЦСП НГУ "Омега".
Саме ці хлопці регулярно публікують кадри цілих цвинтарів знищеної ними російської техніки та так званих "доріг смерті" російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, детальніше про те, як українські захисники знищили ціль противника вартістю 22 мільйони доларів, - дивіться далі у репортажі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
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Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар02.11.2024 14:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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