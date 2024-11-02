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Прикордонники знищили гармати, військові автомобілі, склади боєкомплекту, а також ліквідували піхоту ворога. ВIДЕО

Ударна безпілотна авіація Луганських прикордонників щодня без упину знищує ворожі позиції, техніку та окупантів на Донеччині.

Оператори ударних дронів "Фенікс" бригади "Помста" протягом минулих кількох днів на Краматорському напрямку знищили гармати, військові автомобілі та склади боєкомплекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) знищення (7692)


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Нашим бійцям щира подяка і респект
за прекрасне знищення кацапʼя на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
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02.11.2024 15:10 Відповісти
Дроновиртуозы наши козаки. Это не лаптем щи хлебать... Хотя этим рашистам лучше дома было бы сидеть и этой национальной обувью хлебать что-то из замызганой каструли вроде вареной квашеной капусты. Дрысня была бы, но были бы не удобрением на просторах Украины.
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02.11.2024 15:38 Відповісти
Кацап молился, что бы наш дронщик не промахнулся!
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03.11.2024 13:04 Відповісти
 
 