Прикордонники знищили гармати, військові автомобілі, склади боєкомплекту, а також ліквідували піхоту ворога. ВIДЕО
Ударна безпілотна авіація Луганських прикордонників щодня без упину знищує ворожі позиції, техніку та окупантів на Донеччині.
Оператори ударних дронів "Фенікс" бригади "Помста" протягом минулих кількох днів на Краматорському напрямку знищили гармати, військові автомобілі та склади боєкомплекту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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за прекрасне знищення кацапʼя на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️