Бійці 3 ОШБр дронами-камікадзе знищили два БТР окупантів, а також підірвали укриття мінометників. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку та укриття російських військ. Вони застосували проти ворога FPV-дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

На відео видно, як дрони атакують російські укриття звідки працювали мінометники. Також вдалося знищити ворожу техніку.

"Пілоти бригади уразили два ворожі БТР, і один з них — прицільно під гармату. Підірвали укриття мінометників, а після знайшли і їхній збройовий засіб. Живу силу атакували в критих окопах — ще група росіян вигоріла, як полінезійське багаття", - повідомили воїни.

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