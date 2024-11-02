Бійці 3 ОШБр дронами-камікадзе знищили два БТР окупантів, а також підірвали укриття мінометників. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку та укриття російських військ. Вони застосували проти ворога FPV-дрони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
На відео видно, як дрони атакують російські укриття звідки працювали мінометники. Також вдалося знищити ворожу техніку.
"Пілоти бригади уразили два ворожі БТР, і один з них — прицільно під гармату. Підірвали укриття мінометників, а після знайшли і їхній збройовий засіб. Живу силу атакували в критих окопах — ще група росіян вигоріла, як полінезійське багаття", - повідомили воїни.
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щира подяка і чудового здоровʼя нашим Воінам світла 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Повітряні Сили України вперше показали JDAM-ER під крилом радянських машин
https://defence-ua.com/team/14/
04 липня 2023, 13:08
https://defence-ua.com/news/povitrjani_sili_ukrajini_vpershe_zasvitili_jdam_er_pid_krilom_radjanskih_mashin-12101.html