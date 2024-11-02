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Бійці 3 ОШБр дронами-камікадзе знищили два БТР окупантів, а також підірвали укриття мінометників. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку та укриття російських військ. Вони застосували проти ворога FPV-дрони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис роботи наших захисників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

На відео видно, як дрони атакують російські укриття звідки працювали мінометники. Також вдалося знищити ворожу техніку.

"Пілоти бригади уразили два ворожі БТР, і один з них — прицільно під гармату. Підірвали укриття мінометників, а після знайшли і їхній збройовий засіб. Живу силу атакували в критих окопах — ще група росіян вигоріла, як полінезійське багаття", - повідомили воїни.

Дивіться: Прикордонники знищили гармати, військові автомобілі, склади боєкомплекту, а також ліквідували піхоту ворога. ВIДЕО

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ліквідація (4146) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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За безжалісне знищення кацапів ,
щира подяка і чудового здоровʼя нашим Воінам світла 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.11.2024 15:28 Відповісти
проти дрона нема приема
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02.11.2024 16:07 Відповісти
Знищений ВДК «Новочєркаск» дістають з дна моря у Феодосії.
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02.11.2024 16:14 Відповісти
Україна отримала від Австралії плануючі авіабомби JDAM-ER, які здатні вражати ціль на відстані до 72,4 км з круговим відхиленням не більше 11м
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02.11.2024 16:19 Відповісти
Joint Direct Attack Munition Extended Range - самая новая
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02.11.2024 16:24 Відповісти
у кацапні дальность 50 км
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02.11.2024 16:30 Відповісти
Эти американские бомбы Украина получила полтора года назад и пол года ушло на то, шоб присабачить их к совковым самолетам. -

Повітряні Сили України вперше показали JDAM-ER під крилом радянських машин

https://defence-ua.com/team/14/

04 липня 2023, 13:08

https://defence-ua.com/news/povitrjani_sili_ukrajini_vpershe_zasvitili_jdam_er_pid_krilom_radjanskih_mashin-12101.html
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02.11.2024 16:59 Відповісти
 
 