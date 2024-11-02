Бойцы 3 ОШБр дронами-камикадзе уничтожили два БТР оккупантов, а также взорвали укрытие минометчиков. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую технику и укрытия российских войск. Они применили против врага FPV-дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

На видео видно, как дроны атакуют российские укрытия откуда работали минометчики. Также удалось уничтожить вражескую технику.

"Пилоты бригады поразили два вражеских БТР, и один из них - прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а после нашли и их оружейное средство. Живую силу атаковали в крытых окопах - еще группа россиян выгорела как полинезийский костер", - сообщили воины.

