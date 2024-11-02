РУС
Бойцы 3 ОШБр дронами-камикадзе уничтожили два БТР оккупантов, а также взорвали укрытие минометчиков. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую технику и укрытия российских войск. Они применили против врага FPV-дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

На видео видно, как дроны атакуют российские укрытия откуда работали минометчики. Также удалось уничтожить вражескую технику.

"Пилоты бригады поразили два вражеских БТР, и один из них - прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а после нашли и их оружейное средство. Живую силу атаковали в крытых окопах - еще группа россиян выгорела как полинезийский костер", - сообщили воины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили орудия, военные автомобили, склады боекомплекта, а также ликвидировали пехоту врага. ВИДЕО

ликвидация (4073) 3-я Отдельная штурмовая бригада (485)
За безжалісне знищення кацапів ,
щира подяка і чудового здоровʼя нашим Воінам світла 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
02.11.2024 15:28 Ответить
проти дрона нема приема
02.11.2024 16:07 Ответить
Знищений ВДК «Новочєркаск» дістають з дна моря у Феодосії.
02.11.2024 16:14 Ответить
Україна отримала від Австралії плануючі авіабомби JDAM-ER, які здатні вражати ціль на відстані до 72,4 км з круговим відхиленням не більше 11м
02.11.2024 16:19 Ответить
Joint Direct Attack Munition Extended Range - самая новая
02.11.2024 16:24 Ответить
у кацапні дальность 50 км
02.11.2024 16:30 Ответить
Эти американские бомбы Украина получила полтора года назад и пол года ушло на то, шоб присабачить их к совковым самолетам. -

Повітряні Сили України вперше показали JDAM-ER під крилом радянських машин

https://defence-ua.com/team/14/

04 липня 2023, 13:08

https://defence-ua.com/news/povitrjani_sili_ukrajini_vpershe_zasvitili_jdam_er_pid_krilom_radjanskih_mashin-12101.html
02.11.2024 16:59 Ответить
 
 