Бойцы 3 ОШБр дронами-камикадзе уничтожили два БТР оккупантов, а также взорвали укрытие минометчиков. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую технику и укрытия российских войск. Они применили против врага FPV-дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись работы наших защитников опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
На видео видно, как дроны атакуют российские укрытия откуда работали минометчики. Также удалось уничтожить вражескую технику.
"Пилоты бригады поразили два вражеских БТР, и один из них - прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а после нашли и их оружейное средство. Живую силу атаковали в крытых окопах - еще группа россиян выгорела как полинезийский костер", - сообщили воины.
щира подяка і чудового здоровʼя нашим Воінам світла 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
