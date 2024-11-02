Тела оккупантов разлетелись в разные стороны от подрыва российской "буханки". ВИДЕО

В Донецкой области на противотанковой мине ТМ-62 подорвалась российская "буханка", набитая солдатами РФ. В результате взрыва УАЗ-452, тела оккупантов разлетелись в разные стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из россиян, очень похоже, попытался прорваться на орбиту, проломив своей тупой головой крышу "буханки", - добавили в публикации.

