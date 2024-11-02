РУС
13 535 23

Тела оккупантов разлетелись в разные стороны от подрыва российской "буханки". ВИДЕО

В Донецкой области на противотанковой мине ТМ-62 подорвалась российская "буханка", набитая солдатами РФ. В результате взрыва УАЗ-452, тела оккупантов разлетелись в разные стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из россиян, очень похоже, попытался прорваться на орбиту, проломив своей тупой головой крышу "буханки", - добавили в публикации.

армия РФ (20679) ликвидация (4073)
+15
дуже небезпечний автомобіль, купи не тримається.
02.11.2024 17:02 Ответить
02.11.2024 17:02 Ответить
+10
це був пілот буханки. У нього сидіння обладнане катапультою на випадок ураження.
02.11.2024 17:40 Ответить
02.11.2024 17:40 Ответить
+8
буханка з мьясом )))
02.11.2024 17:42 Ответить
02.11.2024 17:42 Ответить
02.11.2024 17:02 Ответить
Нормально. Побольше буханок на фронт. Побольше рашистов в этих буанках.
02.11.2024 17:14 Ответить
02.11.2024 17:14 Ответить
"Паааєхааалі!"
02.11.2024 17:18 Ответить
02.11.2024 17:18 Ответить
Позаєхавшиє.
02.11.2024 17:29 Ответить
02.11.2024 17:29 Ответить
02.11.2024 17:40 Ответить
катапультою буханку укомплектували - але забули парашут в катапульту спорядити
02.11.2024 18:43 Ответить
02.11.2024 18:43 Ответить
парашути не треба, бо катапультуються зразу у партер.
02.11.2024 18:57 Ответить
02.11.2024 18:57 Ответить
партер уже весь занятий - балкон .....
а для "парашутистів" із КНДР тільки стоячі місця ...
02.11.2024 19:08 Ответить
02.11.2024 19:08 Ответить
там партер бескінечний. Якби залишився тільки балкон, то кацапи так би не перли на концерт.
02.11.2024 20:40 Ответить
02.11.2024 20:40 Ответить
чІкалов, мабуть....
03.11.2024 17:41 Ответить
03.11.2024 17:41 Ответить
02.11.2024 17:42 Ответить
як тобі таке , Ілон Маск ?
02.11.2024 17:42 Ответить
02.11.2024 17:42 Ответить
Супер!!!ЗСУ найкращі!!!Оркам-літунам міцного здоров'я!!!
02.11.2024 17:45 Ответить
02.11.2024 17:45 Ответить
Мабуть у середині були циркові акробати!
02.11.2024 18:11 Ответить
02.11.2024 18:11 Ответить
Та ні.. То вони на останок хотіли свої мокшанські болота побачити!
02.11.2024 20:37 Ответить
02.11.2024 20:37 Ответить
Великолепная жесть .
02.11.2024 18:26 Ответить
02.11.2024 18:26 Ответить
Сподіваюсь всі пасажири там подохли!!
02.11.2024 18:32 Ответить
02.11.2024 18:32 Ответить
Той кацап, що полетів найвище, мріяв стати пілотом, але його посадили водієм на "буханку". В Україні його мрії збулися, він легко взлетів, але не так приземлився. Буває!
02.11.2024 18:37 Ответить
02.11.2024 18:37 Ответить
Гарний підрив.За "буханками"слід полювати, це в основному штабне авто
02.11.2024 19:11 Ответить
02.11.2024 19:11 Ответить
И разлетелись кацапы в разные стороны... Получается сею-вею-посеваю, налывайтэ бо сiдаю - скоро новый год.
02.11.2024 20:14 Ответить
02.11.2024 20:14 Ответить
З одної "буханки" стільки добрива для української землі.
02.11.2024 20:17 Ответить
02.11.2024 20:17 Ответить
навигатор для буханки пилотный проект!
04.11.2024 17:25 Ответить
04.11.2024 17:25 Ответить
 
 