Тела оккупантов разлетелись в разные стороны от подрыва российской "буханки". ВИДЕО
В Донецкой области на противотанковой мине ТМ-62 подорвалась российская "буханка", набитая солдатами РФ. В результате взрыва УАЗ-452, тела оккупантов разлетелись в разные стороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Один из россиян, очень похоже, попытался прорваться на орбиту, проломив своей тупой головой крышу "буханки", - добавили в публикации.
Топ комментарии
+15 krot_lub
показать весь комментарий02.11.2024 17:02 Ответить Ссылка
+10 Urs
показать весь комментарий02.11.2024 17:40 Ответить Ссылка
+8 василий граздич #461347
показать весь комментарий02.11.2024 17:42 Ответить Ссылка
а для "парашутистів" із КНДР тільки стоячі місця ...