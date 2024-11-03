Россиянин роется по карманам ликвидированного оккупанта: "Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит"

На Запорожском направлении фронта украинский дрон снял, как российский захватчик рылся в карманах своего ликвидированного "товарища".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит, говорит "что же у тебя есть, дай по карманам посмотрю", - комментирует это видео наш военный.

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