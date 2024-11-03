Россиянин роется по карманам ликвидированного оккупанта: "Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит"
На Запорожском направлении фронта украинский дрон снял, как российский захватчик рылся в карманах своего ликвидированного "товарища".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит, говорит "что же у тебя есть, дай по карманам посмотрю", - комментирует это видео наш военный.
Топ комментарии
+9 Oleksiy Tym
показать весь комментарий03.11.2024 10:29 Ответить Ссылка
+7 mrSmith
показать весь комментарий03.11.2024 10:27 Ответить Ссылка
+5 gr1959
показать весь комментарий03.11.2024 10:39 Ответить Ссылка
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До цього реготали що в кацапів техніка. 50-х років, тепер нова тема буде.
тут на Цензорі недавно так Пороха називали.
тупим скотам - пох!
"новітній танк "армата" до сих пір на фронті не з'являвся.
В кацапів є Т-90 практично така сама машина як Т-84, але у кацапів він у серійному виробництві, щодня сходить з конвеєру, а наш тільки у вікіпедії можна побачити.
В кацапів є Іскандер а ми що маємо?!
Ракетний комплекс Грім теж тільки фоточки да розповіді, а за три роки жодного екземпляра не випустили!