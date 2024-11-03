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Новости Видео Война
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Россиянин роется по карманам ликвидированного оккупанта: "Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит"

На Запорожском направлении фронта украинский дрон снял, как российский захватчик рылся в карманах своего ликвидированного "товарища".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит, говорит "что же у тебя есть, дай по карманам посмотрю", - комментирует это видео наш военный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тела оккупантов разлетелись в разные стороны от подрыва российской "буханки". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) Запорожская область (3248)


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Топ комментарии
+9
тупим баранам допоможе зрозуміти слово "мародер"
тут на Цензорі недавно так Пороха називали.
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03.11.2024 10:29 Ответить
+7
Це нам дуже допоможе.
До цього реготали що в кацапів техніка. 50-х років, тепер нова тема буде.
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03.11.2024 10:27 Ответить
+5
" *****, куди він сспрятал стіралку ? "
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03.11.2024 10:39 Ответить
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Це нам дуже допоможе.
До цього реготали що в кацапів техніка. 50-х років, тепер нова тема буде.
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03.11.2024 10:27 Ответить
тупим баранам допоможе зрозуміти слово "мародер"
тут на Цензорі недавно так Пороха називали.
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03.11.2024 10:29 Ответить
мені один дописувач якось відписав геніальнєйшу вещь!

тупим скотам - пох!

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03.11.2024 11:14 Ответить
Не придумуйте. Який ще "мародер"? Він же "барига"!
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03.11.2024 12:04 Ответить
Той хто перший обізвав "барига" тепер в касапській грузії на зоні, куди його закрили скацаплені *********** "бариги". карма.
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03.11.2024 13:46 Ответить
то у Вас пам'ять коротка - саме так і називали
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03.11.2024 14:40 Ответить
Типу для підняття патріотизму і бойового духу. Якось чхати на такі відео. Там русня по кишеням нишпорить, а у нас бухгалтер в багажнику 4,5 ляма Євро возить
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03.11.2024 13:28 Ответить
А яка у кацапів техніка? З майбутнього? Зі сховищ ссср, що формувалися з 50-х.
"новітній танк "армата" до сих пір на фронті не з'являвся.
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03.11.2024 13:51 Ответить
А де наш «новітній танк» Т-84 «Оплот»?
В кацапів є Т-90 практично така сама машина як Т-84, але у кацапів він у серійному виробництві, щодня сходить з конвеєру, а наш тільки у вікіпедії можна побачити.
В кацапів є Іскандер а ми що маємо?!
Ракетний комплекс Грім теж тільки фоточки да розповіді, а за три роки жодного екземпляра не випустили!
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03.11.2024 15:45 Ответить
А КРОВЯНКУ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ !?)
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03.11.2024 10:30 Ответить
" *****, куди він сспрятал стіралку ? "
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03.11.2024 10:39 Ответить
Єто для вдови гостинці!
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03.11.2024 11:37 Ответить
Доктор Геббельс, висловився про це лайно досить влучно.
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03.11.2024 13:21 Ответить
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03.11.2024 13:33 Ответить
 
 