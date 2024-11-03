РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4329 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 060 11

Бойцы 68 ОЕБр метко атакуют с неба двух российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша обнаружили российских захватчиков и начали сбрасывать с дрона боеприпасы. С помощью нескольких сбросов удалось ликвидировать по меньшей мере двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин роется по карманам ликвидированного оккупанта: "Настоящий "побратим", - ножик спи#дил, вон еще что-то мародерит"

Автор: 

армия РФ (19882) ликвидация (3763) Донецкая область (10111) 68 отдельная егерская бригада (81)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
знов дуже дуже...шкода зайвих ***********...
показать весь комментарий
03.11.2024 12:05 Ответить
+8
Мальчікі в трусіках Мальчікі без трусіков.....
показать весь комментарий
03.11.2024 12:11 Ответить
+5
Завтра невеличке свято, буде 700 000 дохлих орків.
показать весь комментарий
03.11.2024 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знов дуже дуже...шкода зайвих ***********...
показать весь комментарий
03.11.2024 12:05 Ответить
Это при нормальной власти должны были делать минометчики,но наши гении решили что лучше за каждым пехотинцем гоняться высокотехнологичными дронами.Были бы части укомплектованны минометами и минами хрен бы оркам удавались мясные штурмы.
показать весь комментарий
03.11.2024 12:13 Ответить
не пиши дурню
"мясний штурм" - коли знищується багато піхоти при штурмі - тому за визначенням працює достатньо мінометів, артилерії та дронів.
Якщо не працюють міномети, артилерія та дрони - то це вже не "мясний штурм" а просування піхоти без суттєвих втрат.
наступне "мясні штурми" завжди приносять просування - бо в тому їх суть за визначенням - посилати на убой кацапів до тих пір поки на позиціях не закінчаться боеприпаси - це може бути день, два, тиждень...
показать весь комментарий
03.11.2024 13:33 Ответить
Тоесть в вермазте дураки были когда целые батальоны минометами выкашивали и к нижнему комменту когда есть Мавики то миномет бьет без промаха.
показать весь комментарий
03.11.2024 16:02 Ответить
Я до того що "мясний штурм" - за означенням, коли є ВЕЛИКА втрата піхоти - а значить ВСЯ артилерія працює справно.
показать весь комментарий
03.11.2024 17:23 Ответить
Хєр ти з міномета так влучиш...і знову ж таки скидають туж саму 60мм міну...
показать весь комментарий
03.11.2024 15:49 Ответить
Чудова робота! Але перший... Епіцентр - це безпечно!)))
показать весь комментарий
03.11.2024 12:07 Ответить
Мальчікі в трусіках Мальчікі без трусіков.....
показать весь комментарий
03.11.2024 12:11 Ответить
Это наш ответ на небольшие кацапские продвижения -
Росіяни окупували Курахівку і Шахтарське на Донеччині - DeepState
показать весь комментарий
03.11.2024 12:29 Ответить
Завтра невеличке свято, буде 700 000 дохлих орків.
показать весь комментарий
03.11.2024 12:33 Ответить
Квадробер на последней
показать весь комментарий
04.11.2024 09:07 Ответить
 
 