Бойцы 68 ОЕБр метко атакуют с неба двух российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО
В Донецкой области воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша обнаружили российских захватчиков и начали сбрасывать с дрона боеприпасы. С помощью нескольких сбросов удалось ликвидировать по меньшей мере двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+10 Александр Чуднивец #474549
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"мясний штурм" - коли знищується багато піхоти при штурмі - тому за визначенням працює достатньо мінометів, артилерії та дронів.
Якщо не працюють міномети, артилерія та дрони - то це вже не "мясний штурм" а просування піхоти без суттєвих втрат.
наступне "мясні штурми" завжди приносять просування - бо в тому їх суть за визначенням - посилати на убой кацапів до тих пір поки на позиціях не закінчаться боеприпаси - це може бути день, два, тиждень...
Мальчікі в трусікахМальчікі без трусіков.....
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