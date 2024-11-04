Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 700 390 осіб (+1300 за добу), 9193 танки, 20 121 артсистема, 18 538 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 700 390 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 700390 (+1300) осіб,
танків ‒ 9193 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 18538 (+15) од,
артилерійських систем – 20121 (+35) од,
РСЗВ – 1245 (+1) од,
засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18280 (+93),
крилаті ракети ‒ 2629 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77) од,
спеціальна техніка ‒ 3587 (+3)
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Сімсот тисяч
142! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Чергова сотня тисяч чумардосів, у кабзона сьогодні велика вечірка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 700 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
ЗСУ слава!!!
та не про те... "буде можна" - скажуть...
"Сімсот тисяч дохлих москалів,
Дохлих москалів, дохлих москалів"!!!
Окрім ранкової філіжаночки кави все частіше хочеться когось "направить у фарваер", а ці ту3,41здні все частіше паляться навіть не відкривши рота, нестача плебса здатного хоч "на букавки тиснути" в повній красі. Залізний "зашморг" на шиї кацапів - аплодую стоячи.