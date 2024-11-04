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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 700 390 осіб (+1300 за добу), 9193 танки, 20 121 артсистема, 18 538 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 700 390 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 700390 (+1300) осіб,

танків ‒ 9193 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18538 (+15) од,

артилерійських систем – 20121 (+35) од,

РСЗВ  – 1245 (+1) од,

засоби ППО ‒ 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18280 (+93),

крилаті ракети ‒ 2629 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3587 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони за тиждень ліквідували 10 050 окупантів і знищили 1550 одиниць озброєння та військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869) ліквідація (4146) знищення (7692)


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Топ коментарі
+34
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04.11.2024 08:01 Відповісти
+33
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04.11.2024 08:05 Відповісти
+23


Сімсот тисяч
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04.11.2024 08:16 Відповісти
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04.11.2024 08:01 Відповісти
Ні, сьогодні не батагом б'є московит українців, а ракетами, КАБами і давить танками. Картинка вказує на те, що на очах світу московія знищує Україну, а світ мовчить. А що має казати світ, коли українці самі обрали такий шлях у 2019 році?
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04.11.2024 10:04 Відповісти
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04.11.2024 08:01 Відповісти
Як дружно здихають рашиські виродки заради хворих імперських забаганок міжнародного злочинця терориста путіна .
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04.11.2024 08:04 Відповісти
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04.11.2024 08:05 Відповісти
Хорошіє руSSкіє ще поділяються на акуратних і неакуратних. Акуратні харошіє копають собі ямку метра півтора глибиною і там навічно захорошуються. А неакуратні валяються де попало...
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04.11.2024 08:07 Відповісти
А найкращі руSSкі дохнуть ще до свого першого пострілу!
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04.11.2024 11:28 Відповісти


Сімсот тисяч
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04.11.2024 08:16 Відповісти
Аквафреш, кому краще?
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04.11.2024 08:37 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!
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04.11.2024 08:43 Відповісти
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04.11.2024 08:49 Відповісти
Минув 3911 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Чергова сотня тисяч чумардосів, у кабзона сьогодні велика вечірка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 700 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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04.11.2024 08:57 Відповісти
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04.11.2024 08:59 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.11.2024 09:01 Відповісти
Вітаю шановне панство!
ЗСУ слава!!!
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04.11.2024 09:20 Відповісти
Хлопці, а хто підкаже по статистиці, по літакам? Як би останню неділю 2 збили, а статистика не міняєтьця?
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04.11.2024 10:27 Відповісти
Мене теж хвилює це питання.
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04.11.2024 11:40 Відповісти
ми робимо вигляд, що начебто нічого не сталось, і ми про це нічого не знаємо. А кацапи роблять вигляд, що ми про це нічого не знаємо, і тому начебто нічого не сталось. І це буде продовжуватись ще довго, поки частота цих "прикрих" випадків не стане критичною.
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04.11.2024 12:55 Відповісти
неділя була вчора, а літаки знищували минулого тижня...
та не про те... "буде можна" - скажуть...
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04.11.2024 10:58 Відповісти
І улюблена пісенька:
"Сімсот тисяч дохлих москалів,
Дохлих москалів, дохлих москалів"!!!
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04.11.2024 11:11 Відповісти
дивно. Сьогодні зведення по втратам ворога обійшлось без стогіна яреми.
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04.11.2024 12:51 Відповісти
Засумував, буває.
Окрім ранкової філіжаночки кави все частіше хочеться когось "направить у фарваер", а ці ту3,41здні все частіше паляться навіть не відкривши рота, нестача плебса здатного хоч "на букавки тиснути" в повній красі. Залізний "зашморг" на шиї кацапів - аплодую стоячи.

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04.11.2024 15:23 Відповісти
треба зазначити, що на форумі з'являються більш кваліфіковані прокацапські тролі, які вже пристойно володіють українською. Одні працюють більш тонкіше, як цей "ярема", а є і тупі накшталт "синього кота".
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04.11.2024 16:05 Відповісти
700 тысяч хороших росс нациков ! Слава ВСУ!
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04.11.2024 13:32 Відповісти
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04.11.2024 17:29 Відповісти
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04.11.2024 17:35 Відповісти
 
 