Армия РФ имеет продвижение вокруг Курахово. Силы обороны возобновили положение в Дружбе на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российская армия в последние сутки еще немного продвинулась в районе Курахово. Силы обороны Украины восстановили позиции в поселке Дружба в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке. Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне аналитики DeepState сообщали об оккупации врагом Кураховки и Шахтерского.
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+20 Наталия Гончар
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+18 Яр Холодний
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+3 Николай Николаевич #334532
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в субботу 2-го листопада на УСІХ!!! підприємствхПорошенка котрі працюють на оборонку, накладені арешти на рахунки , без відкриття справ й предʼявлення звинувачень , як на речовий доказ. Тобто просто підприємства не будуть випускати продукцію необхідну для фронту.
Перша - з кацапами-окупантами...
Друга - з ЗЕ-владою, що не тільки не організовує спротив кацапам, але й заважає цій організації...
Третя - з ДЛБЙБами, які цього не розуміють і розуміть не хочуть...
І сюди вже ОПа встромила свій писок?
Чому не пишуть про те, як юристам/адвокатам затикають роти?
Я проти того, щоб кошмарили роботяг, котрі зранку/ввечері переміщуються на роботу/додому.