Армия РФ имеет продвижение вокруг Курахово. Силы обороны возобновили положение в Дружбе на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российская армия в последние сутки еще немного продвинулась в районе Курахово. Силы обороны Украины восстановили позиции в поселке Дружба в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке. Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне аналитики DeepState сообщали об оккупации врагом Кураховки и Шахтерского.

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