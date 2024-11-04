Армія РФ має просування навколо Курахового. Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російська армія в останню добу ще трохи просунулася в районі Курахового. Сили оборони України відновили позиції у селищі Дружба на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці.. Сили Оборони України відновили положення у Дружбі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомляли про окупацію ворогом Курахівки та Шахтарського.

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