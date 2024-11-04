Армія РФ має просування навколо Курахового. Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російська армія в останню добу ще трохи просунулася в районі Курахового. Сили оборони України відновили позиції у селищі Дружба на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці.. Сили Оборони України відновили положення у Дружбі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомляли про окупацію ворогом Курахівки та Шахтарського.
Топ коментарі
+20 Наталия Гончар
показати весь коментар04.11.2024 06:53 Відповісти Посилання
+18 Яр Холодний
показати весь коментар04.11.2024 08:17 Відповісти Посилання
+3 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар04.11.2024 07:34 Відповісти Посилання
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в субботу 2-го листопада на УСІХ!!! підприємствхПорошенка котрі працюють на оборонку, накладені арешти на рахунки , без відкриття справ й предʼявлення звинувачень , як на речовий доказ. Тобто просто підприємства не будуть випускати продукцію необхідну для фронту.
Перша - з кацапами-окупантами...
Друга - з ЗЕ-владою, що не тільки не організовує спротив кацапам, але й заважає цій організації...
Третя - з ДЛБЙБами, які цього не розуміють і розуміть не хочуть...
І сюди вже ОПа встромила свій писок?
Чому не пишуть про те, як юристам/адвокатам затикають роти?
Я проти того, щоб кошмарили роботяг, котрі зранку/ввечері переміщуються на роботу/додому.