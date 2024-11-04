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Новини Війна
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Армія РФ має просування навколо Курахового. Сили оборони відновили положення у Дружбі на Донеччині, - DeepState. КАРТА

карта

Російська армія в останню добу ще трохи просунулася в районі Курахового. Сили оборони України відновили позиції у селищі Дружба на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці.. Сили Оборони України відновили положення у Дружбі", - йдеться в повідомленні.

карта

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомляли про окупацію ворогом Курахівки та Шахтарського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Бахмутському напрямку залучають бронетехніку, перекидають чимало мобілізованих, - "Рубіж"

Автор: 

Донецька область (8925) бойові дії (4178)


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Топ коментарі
+20
Зеленський атакував бізнес Порошенка: саме час! Браво президенту!-

в субботу 2-го листопада на УСІХ!!! підприємствхПорошенка котрі працюють на оборонку, накладені арешти на рахунки , без відкриття справ й предʼявлення звинувачень , як на речовий доказ. Тобто просто підприємства не будуть випускати продукцію необхідну для фронту.
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04.11.2024 06:53 Відповісти
+18
В Україні - ТРИ війни одночасно...
Перша - з кацапами-окупантами...
Друга - з ЗЕ-владою, що не тільки не організовує спротив кацапам, але й заважає цій організації...
Третя - з ДЛБЙБами, які цього не розуміють і розуміть не хочуть...
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04.11.2024 08:17 Відповісти
+3
Самий лучьший прєзідєнт!
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04.11.2024 07:34 Відповісти
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04.11.2024 06:45 Відповісти
Зеленський атакував бізнес Порошенка: саме час! Браво президенту!-

в субботу 2-го листопада на УСІХ!!! підприємствхПорошенка котрі працюють на оборонку, накладені арешти на рахунки , без відкриття справ й предʼявлення звинувачень , як на речовий доказ. Тобто просто підприємства не будуть випускати продукцію необхідну для фронту.
показати весь коментар
04.11.2024 06:53 Відповісти
Самий лучьший прєзідєнт!
показати весь коментар
04.11.2024 07:34 Відповісти
В Україні - ТРИ війни одночасно...
Перша - з кацапами-окупантами...
Друга - з ЗЕ-владою, що не тільки не організовує спротив кацапам, але й заважає цій організації...
Третя - з ДЛБЙБами, які цього не розуміють і розуміть не хочуть...
показати весь коментар
04.11.2024 08:17 Відповісти
150 в умовах степу і насиченості FPV далеко не заїдуть. Більше небезпечні є піші атаки піхотинців-смертників малими групами - важко виявити усі, просочуються і захоплюють посадки
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04.11.2024 07:20 Відповісти
Тут прихильники Суджанської операції писали - навіщо витрачати кращі підрозділи під бомбами на Донбасі якщо можна захопити Курськ. Так ось тепер це актуально. Краще готувати інші області до оборони, а не спалювати людей намагаючись врятувати майже згорілий сарай.
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04.11.2024 08:28 Відповісти
ти вже укріпив мексиканський кордон , жодний порушник не пройде ? тоді приїдь покажи як треба воювати . ви за кордоном всі такі розумні аж страшно .
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04.11.2024 08:48 Відповісти
Все згідно плана. Оманського плана
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04.11.2024 08:48 Відповісти
Куди зникли всі новини про хабарників та мобілізацію?
І сюди вже ОПа встромила свій писок?
Чому не пишуть про те, як юристам/адвокатам затикають роти?
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04.11.2024 09:03 Відповісти
У Львові кожний вечір тецекісти проводять рейди в самому центрі
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04.11.2024 10:59 Відповісти
Ви зі Львову пишете? Якщо по барам та ресторанам відловлюють безробітних та здорових ухилянтів з купленими "інвалідностями", то я тільки "за"
Я проти того, щоб кошмарили роботяг, котрі зранку/ввечері переміщуються на роботу/додому.
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04.11.2024 11:08 Відповісти
І суиніву не було прочитати вранці, що кацапи знову і знову продвинулися. А вчора і наш головний малорос і антимайдланівець "какая разницаҐ" продвинувся у своїх хотєлкакх, коли без суда і слідства заарештував рахунки підприємств одного з найбільших донатів ЗСУ - Порошенка. Я вас вітаю 73%, все йде по "Оманському" і "Стамбульському" плану.
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04.11.2024 10:08 Відповісти
 
 