Окупанти на Бахмутському напрямку залучають бронетехніку, перекидають чимало мобілізованих, - "Рубіж"

На Бахмутському напрямку Збройні сили України відбили близько 20 штурмів, для наступу росіяни залучали бронетехніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

За його словами, в останніх штурмах участь брали, зокрема, танки. Проте здебільшого росіяни все ж намагаються діяти малими групами.

"Вони просочуються невеликою кількістю піхотинців і намагаються закріпитися в посадках або зачепитися за якісь будівлі (якщо це населений пункт) і далі накопичувати там особовий склад, щоб продовжувати далі штурмові дії. Але злагоджена дія піхоти, артилерії, танкістів, пілотів FPV-дронів, і навіть зенітники долучаються до вогневої підтримки, працюють на підступах. Наразі в жодному штурмі противник успіху не мав", - додав військовий.

Борисенко також зазначив, що на Бахмутському напрямку не бачили північнокорейських військових, сюди росіяни переважно перекидають мобілізованих.

"В основному це регулярні підрозділи, багато мобілізованих - це інформація є зрізом по тих, кого вдалося взяти в полон чи хто здався сам", - розповів військовий.

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