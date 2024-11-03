Оккупанты на Бахмутском направлении привлекают бронетехнику, перебрасывают немало мобилизованных, - "Рубіж"

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины отбили около 20 штурмов, для наступления россияне привлекали бронетехнику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубіж" Данило Борисенко.

По его словам, в последних штурмах участие принимали, в частности, танки. Однако в основном россияне все же пытаются действовать малыми группами.

"Они просачиваются небольшим количеством пехотинцев и пытаются закрепиться в посадках или зацепиться за какие-то здания (если это населенный пункт) и дальше накапливать там личный состав, чтобы продолжать дальше штурмовые действия. Но слаженное действие пехоты, артиллерии, танкистов, пилотов FPV-дронов, и даже зенитчики приобщаются к огневой поддержке, работают на подступах. Пока ни в одном штурме противник успеха не имел", - добавил военный.

Борисенко также отметил, что на Бахмутском направлении не видели северокорейских военных, сюда россияне преимущественно перебрасывают мобилизованных.

"В основном это регулярные подразделения, много мобилизованных - это информация является срезом по тем, кого удалось взять в плен или кто сдался сам", - рассказал военный.

Также смотрите: Помогал оккупантам захватить Бахмут: Агент ФСБ приговорен к пожизненному заключению, - СБУ. ФОТО